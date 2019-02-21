Maduro Talimatı verdi: Türkiye'de banka hesabı açın

Venezuela'da Nicolas Maduro yönetiminin 50'den fazla şirkete Rusya, Türkiye, Çin ve Hindistan'da bankahesapları açmaları yönünde çağrıda bulunduğunu yazdı.

Devlet Balkanı Maduro yönetiminden yetkililer ile şirket temsilcileri arasında gerçekleştirilen bir toplantıda konunun gündeme geldiği belirtilen haberde, "Maliye Bakanlığı bu ülkelerde nasıl banka hesabı açılabileceğini öğretmek adına bilgilendirme toplantıları düzenlemeyi planlıyor" deniyor.

Yaptırımların etrafından dolaşmaları tavsiye ediliyor

Şirketlerin uluslararası ödemelerini bu ülkelerde açacakları banka hesapları üzerinden yaparak yaptırımların etrafından dolaşmaları tavsiye ediliyor.

Venezuela ekonomisi ABD'nin katı yaptırımlarının da etkisiyle derin bir kriz içerisinde. Ülkede en temel gıda ve temizlik malzemelerine dahi erişim enflasyonun yüzde 360 bine ulaşmasıyla birçok Venezuelalı için imkânsız hale gelmiş durumda.

Konuya yakın iki yetkiliye dayandırılan Bloomberg haberinde, şirketlerin iktidarı zor duruma düşürmek adına üretimi yavaşlatması halinde hükümetin gerekli adımları atarak söz konusu firmaları cezalandıracağı uyarısının da yapıldığı aktarılıyor.