0553 313 94 23

Maduro Talimatı verdi: Türkiye'de banka hesabı açın

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Venezuelalı şirketlere 'Türkiye ve Rusya'da banka hesabı açın' talimatı verdi.

21 Şubat 2019 Perşembe 13:12
Maduro Talimatı verdi: Türkiye'de banka hesabı açın

Venezuela'da Nicolas Maduro yönetiminin 50'den fazla şirkete Rusya, Türkiye, Çin ve Hindistan'da bankahesapları açmaları yönünde çağrıda bulunduğunu yazdı. 

Devlet Balkanı Maduro yönetiminden yetkililer ile şirket temsilcileri arasında gerçekleştirilen bir toplantıda konunun gündeme geldiği belirtilen haberde, "Maliye Bakanlığı bu ülkelerde nasıl banka hesabı açılabileceğini öğretmek adına bilgilendirme toplantıları düzenlemeyi planlıyor" deniyor.

Yaptırımların etrafından dolaşmaları tavsiye ediliyor

Şirketlerin uluslararası ödemelerini bu ülkelerde açacakları banka hesapları üzerinden yaparak yaptırımların etrafından dolaşmaları tavsiye ediliyor. 

Venezuela ekonomisi ABD'nin katı yaptırımlarının da etkisiyle derin bir kriz içerisinde. Ülkede en temel gıda ve temizlik malzemelerine dahi erişim enflasyonun yüzde 360 bine ulaşmasıyla birçok Venezuelalı için imkânsız hale gelmiş durumda.

Konuya yakın iki yetkiliye dayandırılan Bloomberg haberinde, şirketlerin iktidarı zor duruma düşürmek adına üretimi yavaşlatması halinde hükümetin gerekli adımları atarak söz konusu firmaları cezalandıracağı uyarısının da yapıldığı aktarılıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 13:12
  1. Nicolas Maduro
  2. venezuela

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gazeteciye adliye çıkışı silahlı saldırı
    1. Gazeteciye adliye çıkışı silahlı..
    2. Eski Yargıtay üyesi Demirezici'ye..
    3. Bursaspor taraftarlarından Yemen’e..
    4. Doğalgaz patlamasında ağır yaralanan..
    5. KUZKA Mali Destek Programı’na proje..
    6. Gündüz: “Cumhur İttifakı’nın..
    7. Bartın Valisi Güner’den Ürkmezer’e..
    8. Çaycumalılar türkülerle coştu
    9. ANALİZ - Avusturya’da bir cinayet ve PKK
    10. Hediyelik eşya dükkanında 100 bin..
    11. Hem meslek öğreniyorlar hem para..
    12. Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazası
    13. Eski Bakan Fikret Ünlü için TBMM'de..
    14. Kayıp iş adamı hizmetçisinin evinde..
    15. Akkuyu’nun Rusya’daki ikizinin ikinci..
    16. Motobike İstanbul fuarı açıldı
    17. MİT tırlarına ilişkin davada düşme..
    18. Xiaomi Mi 9'un fiyatı belli oldu mu?..
    19. Yedek astsubay alımı 2019 yedek..
    20. Almanya'da teröristbaşı Öcalan için..
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı