Madrid'de taksicilerden Uber protestosu

Madrid özerk yönetim hükümetinin girişimiyle yerel parlamentoda yarın kabul edilmesi öngörülen ve temelde değişiklik yapmayarak mevcut sistemi koruyan ulaşım yasasına karşı çıkan taksi şoförleri, kent merkezinde eylem yaptı.

Taksilerinden inerek, kent merkezinde Madrid özerk hükümet binasına kadar ellerinde pankartlarla yürüyen ve slogan atan şoförler, yeni yasal düzenlemenin sadece 3 büyük ulaşım firmasına (Uber, Cabify ve Bolt) fayda sağladığını, "taksi sektörünün korumasız bırakıldığını" savundu.

Dört yıl aradan sonra bir kez daha meydanlara inen taksicilerin bağlı olduğu dernekler, "şehir içi ulaşımdaki sıkıntıların ve yasal konulardaki şüphelerin arttığı" eleştirisinde bulunuyor.

Madrid'de yerel yönetimin kabul etmesi ve 1 Ekim'de yürürlüğe girmesi öngörülen yasayla, internet uygulamaları üzerinden 9 bin araç ulaşım hizmeti vermeye devam edecek.

Benzer sorunlar İspanya'nın diğer büyük kentlerinde de yaşanırken, Barselona'da geçen haftalarda 900'den fazla taksi kent merkezinde yol kapatma eylemi yapmıştı.