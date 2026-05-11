Madımak topladıktan sonra rahatsızlandı! Kene bir ilde daha ölüme yol açtı
Sivas’ta madımak topladıktan sonra rahatsızlanan İlhan Cevahir, KKKA şüphesiyle tedavi altına alındı. Durumu ağırlaşan 60 yaşındaki Cevahir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Havaların ısınmasıyla birlikte kene vakaları görülmeye başlandı. Son haber ise Sivas'tan geldi.
2 çocuk babasıydı
Akıncılar ilçesi Ballıdere köyünde yaşayan evli ve 2 çocuk babası İlhan Cevahir (60), 10 gün önce köyündeki arazide madımak topladıktan sonra rahatsızlandı. Yakınları tarafından Akıncılar Devlet Hastanesi'ne götürülen Cevahir, durumu ağırlaşınca Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tetkikler sonucunda Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi altına alınan Cevahir, bu sabah hayatını kaybetti. Morga kaldırılan İlhan Cevahir'in cenazesi, köyünde toprağa verilecek.