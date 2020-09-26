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Siyaset Madenleri kendimiz işleyeceğiz
Siyaset

Madenleri kendimiz işleyeceğiz

Hükümet, Türkiye’nin yer altı zenginliklerini katma değeri yüksek ürünlere dönüştürmek için harekete geçti. 2020 sonuna kadar toplam 2 bin 38 sahanın ihalesini gerçekleştirmeyi planlayan Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, 2021’de ise 2 bin sahanın ihale edilmesini amaçlıyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-26 09:13:00 - 2020-09-26 09:20:06
Madenleri kendimiz işleyeceğiz

Türkiye’nin yer altı zenginliklerini katma değeri yüksek ürünlere dönüştürmek için harekete geçen hükümet, birçok ilde önümüzdeki günlerde ihalelere çıkarak madenleri uç ürünlere dönüştürecek tesislerin yapımı için ihaleler gerçekleştirecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, madencilik ürünlerinin yurtiçinde işlenmesi ve uç ürün geliştirilmesine yönelik adımları hızlandırıyor.

Bakanlık, Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında ülkenin yeraltı zenginliklerini katma değeri yüksek ürünlere dönüştürecek.

İhaleler yolda

Bu kapsamda Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) önümüzdeki günlerde uç ürün üretimi noktasında Niğde, Kayseri, Adana illeri dahilinde kurşun-çinko-bakır izabe tesisi ihalesi, Aydın, Denizli illeri dahilinde kuvars-kuvarsit-feldspat tesisi ihalesi planlıyor.

2020’de bugüne kadar hukuki durumu sona eren bin 598 sahanın ihalesini gerçekleştiren, yıl sonuna kadar ise toplam 2 bin 38 sahanın ihalesi sürecini tamamlamayı hedefleyen MAPEG, 2021’de ise bu çerçevede 2 bin sahanın ihale edilmesini planlıyor.

Dışa bağımlılık azaltılacak

Endüstriyel mineraller ve metalik madenlerden elde edilen nihai ürünlerin, özellikle sanayi alanında kullanılması üzerine, bu ürünleri yerli olarak üretmeyi hedefleyen bakanlık, madenlerin dışa bağımlı kalmadan Türkiye’nin kendi kaynakları ve olanaklarıyla üretilerek iç pazara sunulmasını amaçlıyor.

MAPEG bugüne kadar feldspat-kuvars, kuvars kumu, sepiyolit, perlit, alçıtaşı, bentonit ve pomza cevherleri ile kurşun-çinko ve krom madenleri için uç ürün üretme ve istihdam oluşturma amacıyla tesis şartlı ihaleler gerçekleştirdi.

Yeni Akit Gazetesi

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Yorumlar

Tr.

Lan siz önce Petrol Talan Yasasını değiştirin.Türkiyede petrol çıkartan petrol şirketleri Türkiyeye pay yerine öpücük veriyor.
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