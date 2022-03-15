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Yaşam Madeni para yutan bebek hastanelik oldu
Yaşam

Madeni para yutan bebek hastanelik oldu

Bursa’da, yerde bulduğu madeni paraları yutan 2 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-15 13:58:00 - 2022-03-15 14:00:00
Madeni para yutan bebek hastanelik oldu

İnegöl'deki evlerinde oyun oynayan 2 yaşındaki Murat Yolcu, yerde bulduğu 50 kuruşluk 2 madeni parayı ağzına attı.

Durumu fark eden anne Deniz Yolcu, çocuğunun ağzından paraları çıkarmaya çalıştı ancak bebeğin paraları yuttuğunu gördü.

Murat bebek, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrolde paralardan birinin bebeğin midesinde, diğerinin ise yemek borusunda kaldığı tespit edildi.

Sağlık durumu iyi olan Murat bebek, paraları dışkı yoluyla atamazsa operasyona alınacak.

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