Madencilerin gözü uzayda

Bilim, uzay madenciliğinin uzayda bulunan gezegenler, gezegen uyduları ve asteroit gibi gök cisimlerindeki madenleri dünyaya getirip teknolojik amaçlarda kullanmayı hedefleyen bir çalışma olduğunu söyledi.

“Uzay madenciliği başlayabilir”

Verilere göre uzay madenciliğinin mümkün göründüğünü ifade eden Bilim, Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Japonya Uzay Araştırma Ajansının (JAXA) asteroitlere uzay gemileri gönderdiğini, birkaç aracın uzaydan numuneler alıp döndüğünü aktardı. 2018’de kurulan Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ve Milli Uzay Programı ile artık “uzay liginde biz de varız” diyebilmek için çalışmalara başlandığını anımsatan Bilim, şöyle devam etti: “2023 yılında Ay’a planlanan sert iniş başarılı olursa uzay madenciliği çalışmalarına da başlayabileceğiz. Milli Uzay Programı ile çalışmalara başlamış olmamız bence büyük bir atak. Uzay çalışmalarıyla 3-5 ülke ilgileniyor gibi görünüyor ama avantajları görülünce diğer ülkeler de bu sektöre girecekler. Ancak hemen uygun teknolojiyi üretmek, çalışmalara başlamak o kadar kolay olmayacak. Bu nedenle hazırlıklı olmalıyız. Kârlı olduğunu düşündüğümüz zaman ‘biz de varız’ deriz, kârlı olmadığını düşünürsek de teknoloji geliştirmiş oluruz, bir kayıp yaşamayız.”

100 yılı da bulmayacak

Asteroitlerden gram miktarda maden getirildiğini aktaran Bilim, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yapılan çalışmalar ve öngörülere dayanarak 20-50 yıl arasında ton miktarında maden getirilebileceğini düşünüyorum. 100 yıl içinde de tam manasıyla uzay madenciliğinin yapılacağına inanıyorum. Her ne kadar inanılmaz gibi gelse de bugünkü kullandığımız teknolojiler de 100 yıl önce yaşayan insanlar için inanılmazdı. Hatta 100 yılı bulacağını zannetmiyorum.”