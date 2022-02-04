Madencilerin 2022 yılı hedefi 7 milyar dolar ihracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Maden Sektör Kurulu Başkanı ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, madencilik sektörünün 2021 yılındaki 5.93 milyar dolarlık ihracat sayesinde 2020 yılıyla kıyaslandığında yüzde 38.8 değer artışı yaşadığını dile getirdi. Güçlü ekonomi ve ulusal güvenlik anlayışıyla güçlenen Milli Enerji ve Maden Politikası çerçevesince enerjide tam bağımsızlık hedefiyle yoluna güçlü adımlarla devam eden Türkiye’nin madencilik ve enerjide üst üste birçok dev hamleyi hayata geçirdiğini ifade eden Dinçer, sektörün başarısının önünde çeşitli engeller yer aldığını ve bunların çözüme kavuştuğu takdirde Türkiye ekonomisine daha fazla katkı sağlayacaklarını aktardı.

Ruhsat güvencesi artmalı

Dinçer, madenciliğin gelişmesi ve yeraltı kaynakların değerlendirilmesi için ruhsat güvencesinin artırılmasının önemli bir nokta olduğuna işaret etti. Madencilik sektörünün bu yıl ihracatını 7 milyar dolara çıkarmayı hedeflediğine dikkati çeken Dinçer, “Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da sürdürülebilir madencilik ve bu doğrultuda gerçekleştirilen rehabilitasyon çalışmalarını gündemimizde tutmaya devam edeceğiz” diye konuştu.