Madenciler, zirve fiyatlardan Bitcoin satıyor!



Başta Bitcoin olmak üzere kripto para piyasası, 2023 yılında oldukça yüksek bir performans gösteriyor. Kripto madencileri ise ellerindeki Bitcoin’leri, zirve fiyatlardan satıyor.

Borsagundem.com’un derlediği bilgilere göre, kripto madencileri, 2023 yılının en yüksek seviyelerine yakın fiyatlardan ellerindeki Bitcoin’leri satıyor.

Yüksek fiyatlar

Financial Review’dan David Pan’ın haberine göre, dijital varlıkları oluşturduktan sonra kripto para birimlerini çoğunlukla elinde tutan Bitcoin madencileri, fiyatlardaki mevcut artış sırasında varlıklarını satıyor.

Dijital varlık yöneticisi Grayscale'in kripto analiz firması Glassnode'un verilerine dayanarak Haziran ayında yayınladığı aylık haber bültenine göre, borsalara gönderilen madenci gelirinin yüzdesi son birkaç hafta içinde tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı.

Kripto madenciliği hizmetleri şirketi Luxor Technologies'in içerik ve araştırma başkanı Colin Harper, “Bence bu madencilerin birçoğu son iki yılda yaşananlardan ders aldı. O zamanlar, Bitcoin fiyatı düşükken ayı piyasasında kripto paralarını tasfiye ettiler. Bunda gerçekten nakde ihtiyaçları olmasının da etkisi vardı” diyor ve ekliyor: “Bazı madenciler, fiyat hala yüksekken, muhtemelen Bitcoin'deki son hareketi, ellerindeki kripto paraları tasfiye etmek için kullanıyor."

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Bitcoin bu yıl yüzde 80'den fazla artarak yaklaşık 31.500 dolar seviyesine ulaştı. Fiyatlar yıla yaklaşık 16.500 dolar seviyesinde başladı. Piyasanın en büyük dijital varlığı, Kasım 2021'de yaklaşık 69.000 dolara seviyesine kadar yükselmişti.

Halving, kar marjlarını sıkıştırabilir

Geçen yıl yaz döneminde, ABD’de üretimde düşüşe ve kripto endüstrisinde bir dizi erimeye neden olan sıcak hava dalgası, halka açık kripto madenciliği şirketlerinde telaşa neden olmuş ve bu durum, söz konusu şirketlerin kripto para rezervlerinin büyük bölümünü satmalarına sebebiyet vermişti. Madencilerden bazılarının dar marjlarla çalıştığını söyleyen Harper, şunları ekliyor: “Ancak daha fazla ısı dalgası ve Bitcoin'in önceden programlanmış ‘halving’ dönemi, marjları daha da sıkıştırabilir.”

Teksas'taki madenciler geçen ay rekor güç talebi nedeniyle madencilik makinelerini kapattı. Ucuz enerjisi ve iş dostu düzenlemeleri sayesinde bir kripto madenciliği merkezi haline gelen Lone Star eyaleti de, enerji maliyetlerinin arttığını belirtiyor.

Enerji maliyetleri artıyor

Madencilerden bazıları, gerekli enerjiyi önceden satın alıp belli bir primle şebekeye geri satarak yükselen fiyatlara karşı önlem alabilirken, diğerleri enerji yoğun operasyonlarını herhangi bir tazminat ödemeden kapatmak zorunda kalıyor.

Kısıtlama, Bitcoin madenciliği için hesaplama gücünün bir ölçüsü olan madencilik zorluğuna da yansıyor. Btc.com'dan alınan verilere göre, son iki haftalık rakamlar istikrarlı bir yükseliş sergilemiş ve Haziran ayı ortasında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmış olsa da, son döngüde yüzde 3,3'lük bir düşüş yaşandığı görülüyor.

Madenciler, hayatta kalma yarışında

Bitcoin madencileri ise 2024'teki bir sonraki yarılanmada (halving) hayatta kalma yarışında. Halving sonrası madencilerin ana gelir kaynağı olan madencilik ödülleri, belirli miktarda veriyi başarıyla işleyen bir madenci için 6,25'ten 3,125 Bitcoin'e düşecek.

Varlık yönetimi ve araştırma firması CoinShares'in dijital varlık analisti Matthew Kimmell, yarılanmanın ardından, bazı madencilerin nakit akışlarının negatife dönmesi halinde, operasyonlarını bilançolarında biriktirdikleri nakit ile finanse etmek zorunda kalabileceklerini söylüyor.

Madenciler ve borsalar arasındaki akış verilerini izleme işlemleri, madenciliği yapılan kripto paraların satışı için en iyi proxy'lerden biri kabul ediliyor. Ancak bu işlemlerin de sınırlamaları bulunuyor. Token’larını borsalara gönderen madenciler sonunda onları satamayabiliyor. Ayrıca akış verileri tüm madencileri ve borsaları içermiyor.

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