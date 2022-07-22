Maden suyu ile lokum gibi kavurma tarifi: Nefis sodalı kavurma
Lokum gibi et kavurma için maden suyunu kullanın! Nefis mi nefis oluyor ve üstelik yumuşacık...
Maden Suyu ile Kavurma Tarifi
Malzemeler
- 1 kg dana kuşbaşı
- 1 şişe maden suyu
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- Tuz
Sodalı Kavurma nasıl yapılır?
Isınan tavanın içerisine kuşbaşı doğranmış etimizi alalım ve rengi dönüp kendi suyunu çekinceye kadar kavuralım.
Suyunu çektikten sonra maden suyunu ilave edelim. Karıştırdıktan sonra tereyağını ve sıvı yağı ekleyip tencerenin kapağını kapatıp etler yumuşayıncaya kadar pişirelim.
Maden suyunu çektikten sonra tuzunu serpip ocaktan karıştırıp ocaktan alalım. Afiyet olsun.