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Kadın - Aile Maden suyu ile lokum gibi kavurma tarifi: Nefis sodalı kavurma
Kadın - Aile

Maden suyu ile lokum gibi kavurma tarifi: Nefis sodalı kavurma

Lokum gibi et kavurma için maden suyunu kullanın! Nefis mi nefis oluyor ve üstelik yumuşacık...

Yeniakit Publisher
2022-07-22 23:56:00 - 2022-07-23 00:00:28
Maden suyu ile lokum gibi kavurma tarifi: Nefis sodalı kavurma

Maden Suyu ile Kavurma Tarifi

Malzemeler

  • 1 kg dana kuşbaşı
  • 1 şişe maden suyu
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • Tuz

Sodalı Kavurma nasıl yapılır?

Isınan tavanın içerisine kuşbaşı doğranmış etimizi alalım ve rengi dönüp kendi suyunu çekinceye kadar kavuralım.
Suyunu çektikten sonra maden suyunu ilave edelim. Karıştırdıktan sonra tereyağını ve sıvı yağı ekleyip tencerenin kapağını kapatıp etler yumuşayıncaya kadar pişirelim.
Maden suyunu çektikten sonra tuzunu serpip ocaktan karıştırıp ocaktan alalım. Afiyet olsun.

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