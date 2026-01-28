  • İSTANBUL
Maden sahasında korkunç anlar! İkinci heyelan dehşeti kamerada
Dünya

Maden sahasında korkunç anlar! İkinci heyelan dehşeti kamerada

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Endonezya'nın Kuzey Maluku bölgesinde bulunan Doğu Halmahera'daki PT Mega Haltim Mineral (MHM) nikel maden sahasında büyük bir felaket yaşandı.

Joey Mamusung tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerde, bölgede meydana gelen ikinci toprak kayması araç kamerasına yansıdı. Devasa toprak kütlelerinin büyük bir hızla maden sahasına doğru ilerlediği korkunç anlar çevredekilerde büyük panik yaratırken, sahadaki iş makinelerinin ve ekipmanların toprak altında kaldığı görüldü. Yetkililer, ilk heyelanın ardından yaşanan bu ikinci dalganın bölgedeki arama ve kurtarma çalışmalarını daha da riskli hale getirdiğini bildirdi.

 

Bölgedeki nikel üretim faaliyetleri tamamen durdurulurken, can kaybı ve yaralanma durumuyla ilgili incelemeler sürüyor.

