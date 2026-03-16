Peygamber Efendimiz (sav) neden çörek otunu tavsiye ediyor? Her hastalığa şifa kaynağı...

Yüzyıllardır hem mutfaklarda hem de doğal sağlık uygulamalarında kullanılan çörek otu, İslam geleneğinde de önemli bir yere sahip. Peygamber Efendimizin (s.a.v.) çörek otu hakkında "Ölüm dışında her hastalığa şifadır" buyurduğu rivayet edilirken, günümüzde yapılan bazı bilimsel çalışmalar da bu bitkinin sağlık açısından dikkat çekici özellikler taşıdığını ortaya koyuyor. Uzmanlar, çörek otunun doğru ve ölçülü tüketildiğinde vücut için destekleyici olabileceğini ifade ediyor.