TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Rachel Corrie paylaşımı! Adalet için hayatını ortaya koyanlar asla unutulmaz!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da, Rachel Corrie için özel bir paylaşım yaparak mücadelesinin ve yaptıklarının unutulmayacağını vurguladı. “Rachel Corrie…” başlığıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kurtulmuş şunları yazdı: “Refah’ta bir Filistinli ailenin evini korumak için bedenini siper eden bu cesur yürek, o gün dünyaya bir hakîkati haykırıyordu: ‘Zulüm bizdense, ben bizden değilim’ Filistin halkının evlerini yıkmaya gelen barbar ve siyonist İsrail buldozerlerinin paletleri altında, tek varlığı canını feda eden Rachel’ın hatırası, “İnsanlık Cephesi”nde duran herkes için güçlü bir vicdan çağrısıdır. Adalet için hayatını ortaya koyanlar asla unutulmaz. Ruhu şad, mücadelesi daim olsun. Rachel Corrie’yi saygıyla anıyoruz”