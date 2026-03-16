16 Mart 2020: Abdullah Ustaosmanoğlu'nun vefatı (Âlim)

Abdullah Ustaosmanoğlu Hoca Efendi, 1936 tarihinde Trabzon’un Of ilçesi Tavşanlı Köyü’nde doğdu. İlk eğitimini Tavşanlı Köyü Camii’sinde almış sonra amcasının oğlu olan Mahmut Efendi Hazretleri ve Hafız İsmail Özer’den hafızlık eğitimi almaya başlamıştır. Hafızlık eğitimini İstanbul emekli Vaizi olan İlyas Vanlıoğlu Hoca Efendi’den tamamlamıştır. 1957 yılında Hacı Dursun Efendi’den icazetini aldı. Sonrasında İstanbul’a giderek Sultan Selim Camii İmam-Hatibi Reisü’l-Kurrâ Hamdi Efendi ve Gönenli Mehmet Efendi’den tecvit ve tashih-i huruf dersleri aldı. İsmailağa Camii’nde Mahmut Efendi’den de İslâmî ilimlere ait fıkıh, tefsir, hadis dersleri aldı.





Abdullah Ustaosmanoğlu'nun gençlik yılları



1957 yılında Küçükköy Merkez Camii’nde fahri İmam-Hatip olarak göreve başladı. 1963 yılı başlarında ise Bayrampaşa Yeşil Camii’nde fahri olarak İmam-Hatiplik görevine başlayan Abdullah Ustaosmanoğlu 1965 yılında Yeşil Camii’ne kadrolu İmam-Hatip olarak atandı.







1968 yılında Yeşilcami Kur’an Kursunu inşa edip, günümüze kadar binlerce talebenin, hafızın, müftünün, müderrisin yetişmesine vesile oldu.





Yeşilcami Kur’an Kursu



Kuran Kursları tarihinde çığır açan hocaefendi Yurtiçinde sürdürülen hizmetlerin, yurtdışında da sürdürülmesi için büyük gayret ve özen gösterip; K.K.T.C Gazi Magosa’da Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı bir Kur’an Kursunun açılmasına öncülük etti. Ayrıca Kazakistan’ın başkenti olan Almaata’da, Merkez Camii başta olmak üzere beş caminin yapılmasına öncülük etti.





Taşoluk Yeşil Camii ve Kur’an Kursu



1996 senesinde İstanbul Arnavutköy İlçesinde İstanbul’un en büyük Camilerinden biri olan Taşoluk Yeşil Camii ve Kur’an Kursu’nun temelini atıp sonrasında hizmete açtı. Yeşil Cami İlme Hizmet Vakfı Başkanlığı görevini (16 Mart 2020) vefat edene kadar devam ettirdi.



