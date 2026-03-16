AK Parti Afyonkarahisar heyeti, Kayıhan'da sahur programında buluştu...
AK Parti Afyonkarahisar heyeti, Ramazan ayı programları kapsamında İhsaniye ilçesine bağlı Kayıhan beldesinde düzenlenen sahur programında vatandaşlarla bir araya geldi.
AK Parti Afyonkarahisar heyeti, Ramazan ayı programları kapsamında İhsaniye ilçesine bağlı Kayıhan beldesinde düzenlenen sahur programında vatandaşlarla bir araya geldi.
Gerçekleştirilen programa AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Av. Turgay Şahin, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Av. Ali Özkaya, il başkan yardımcıları, İl Gençlik Kolları Başkanı, İl Kadın Kolları Başkanı, ilçe başkanı, belde belediye başkanları ve teşkilat mensupları katıldı.
Gerçekleştirilen programa AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Av. Turgay Şahin, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Av. Ali Özkaya, il başkan yardımcıları, İl Gençlik Kolları Başkanı, İl Kadın Kolları Başkanı, ilçe başkanı, belde belediye başkanları ve teşkilat mensupları katıldı.
Yoğun katılımla gerçekleşen sahur programında birlik ve beraberlik mesajları verildi. Programda konuşan İl Başkanı Şahin, Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini ifade ederek, “Ramazan ayının bereketini hemşehrilerimizle aynı sofrada paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kayıhan beldemizde hemşehrilerimizle sahur sofrasında bir araya gelerek gönül birlikteliğimizi pekiştirdik. Bizleri samimiyetle karşılayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Özkaya ise sahur programının ardından vatandaşlarla sohbet ettiklerini belirterek, “İl Başkanımız Turgay Şahin ile birlikte sahur soframızı hemşehrilerimizle paylaştık. Sahur sonrası hemşehrilerimizle sohbet ederek talep, öneri ve isteklerini dinledik. Ramazan ayının birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.
Program, sahur sonrası vatandaşlarla yapılan sohbetlerin ardından sona erdi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23