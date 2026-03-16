Bahar beklerken kar sürprizi! Mart kapıdan baktırdı, yolu kapattı: Doğu'da 298 noktada ulaşım durdu
Bahar bekleyen Anadolu, Mart karıyla kışa geri döndü! Doğu Anadolu Bölgesi’nde iki gündür etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve tipi, 6 ilde toplam 298 köy ve mahalle yolunu ulaşıma kapattı. Erzurum 143 kapalı yolla listenin başında yer alırken, karla mücadele ekipleri dondurucu soğuğa rağmen yolları açmak için seferber oldu. Şehir merkezlerinde ise belediye ekipleri tuzlama ve temizleme mesaisine başladı.