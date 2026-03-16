Bahar beklerken kar sürprizi! Mart kapıdan baktırdı, yolu kapattı: Doğu'da 298 noktada ulaşım durdu
Bahar beklerken kar sürprizi! Mart kapıdan baktırdı, yolu kapattı: Doğu'da 298 noktada ulaşım durdu
Bahar beklerken kar sürprizi! Mart kapıdan baktırdı, yolu kapattı: Doğu'da 298 noktada ulaşım durdu

Bahar bekleyen Anadolu, Mart karıyla kışa geri döndü! Doğu Anadolu Bölgesi’nde iki gündür etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve tipi, 6 ilde toplam 298 köy ve mahalle yolunu ulaşıma kapattı. Erzurum 143 kapalı yolla listenin başında yer alırken, karla mücadele ekipleri dondurucu soğuğa rağmen yolları açmak için seferber oldu. Şehir merkezlerinde ise belediye ekipleri tuzlama ve temizleme mesaisine başladı.

Mart ayının ortasında bastıran kar yağışı, özellikle Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde hayatı durma noktasına getirdi. Kırsalda ulaşım aksarken, ekiplerin kapanan yolları açmak için başlattığı yoğun mesai aralıksız devam ediyor.

Doğuda yoğun kar yağışı 6 ilde 298 yolu ulaşıma kapattı. Belediye ekipleri de şehir merkezlerinde kar temizleme çalışması yürütüyor. Van'da kar ve tipi sebebiyle 12 mahalle ve 24 mezra yolu ulaşıma kapandı. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı 36 yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

HAKKARİ: İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle kent genelinde 61 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri de çarşı merkezi ve mahalle yollarında kar temizleme ve tuzlama çalışması yapıyor.

MUŞ: Kentte kardan dolayı 50 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, iki gündür kar yağışının aralıklarla etkisini sürdürdüğünü belirtti. Kapalı 50 köy yolunu ulaşıma açmak için ekiplerin sahada çalışma yürüttüğünü ifade eden Yentür, açılan bazı köy yollarında ise genişletme çalışması yapıldığını kaydetti.

BİTLİS Kentte etkili olan kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki bir köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar yağışının ardından kapanan köy yolunun en kısa sürede ulaşıma açılması için ekiplerin çalışma yürüttüğünü belirtti.

ERZURUM: Erzurum'da aralıklarla etkili olan kar, kırsalda ulaşımı aksatıyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsaldaki 143 mahalleye ulaşım sağlanamıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

KARS Kars'ta da olumsuz hava koşulları nedeniyle 7 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.

