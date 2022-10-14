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Gündem Maden kazasına dair Altun'dan açıklama
Gündem

Maden kazasına dair Altun'dan açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden kazasıyla ilgili açıklama yaptı

Yeniakit Publisher
2022-10-14 22:58:00 - 2022-10-14 23:03:07
Maden kazasına dair Altun'dan açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden kazasıyla ilgili tüm kurum ve kuruluşların tam koordinasyon halinde çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Altun, sosyal medya hesabından Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin açıklama yaptı.

Patlama sebebiyle hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar dileyen Altun, "Tüm kurum ve kuruluşlarımız, yaşanan bu üzücü olayla ilgili tam koordinasyon halinde çalışmalarını sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

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