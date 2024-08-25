Madem çok gitmek istiyorsun… Atın bunu vatandaşlıktan!

"Ben güzelim. Sunabileceğim şeyler güzel olmak. Kedi bakarım," diyerek saçma bir şekilde vatandaşlık talebinde bulunan kadın, büyük tepki topladı.

Bu ifadeleriyle sosyal medyada alay konusu olan kadının, vatandaşlığı bu kadar basite indirgeyerek kendini küçük düşürmesi, birçok kişi tarafından "vatan haini" olarak nitelendirildi. Kullanıcılar, "Madem Türkiye'yi bu kadar sevmiyorsun, buyur git!" şeklinde yorumlarda bulundu.

Söz konusu video, özellikle Türkiye’nin vatansever vatandaşları arasında büyük bir öfkeye neden oldu. Bu duruma tepki gösterenler, “Ülkesine bu kadar değer vermeyen birinin, vatan toprağını terk etmesi yerinde olur” şeklinde yorumlar yaptı.