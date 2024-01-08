Maddi ve aile durumunuzu kontrol edin! 2024'te "sigortanızı" sağlama alın

Yaşam şartları her yıl değişiklik gösterebiliyor, aileler büyüyebiliyor veya finansal durumlarda farklılaşmalar yaşanabiliyor. Bu nedenle sigorta poliçelerini düzenli olarak gözden geçirmek ve ihtiyaçlara uygun hale getirmek büyük önem taşıyor. Sigortam.net, tüm müşterilerinin 2024’te daha güvenli sigortacılık adımları atmaları için bir rehber hazırladı. Yeni bir yıla girdik. Maddi anlamda değişiklikler yaşarken ailelerin durumu da değişebiliyor. Bu değişikliklerin gözden geçirilerek sigorta yönünden revize edilmesi ve takibi büyük önem taşıyor.

Güvencenizi gözden geçirin

Sigortam.net CEO’su Ataman Kalkan,“Yeni yıl, bizlere finansal güvencemizi gözden geçirip iyileştirme fırsatı sunuyor. Yaşam şartları değişebilir ve sigortacılıkta değişen ihtiyaçlara hızla uyum sağlamak önemlidir. Sigorta hedeflerinizi belirlemek ve güncellemek, finansal geleceğinizi daha güçlü kılmak adına atabileceğiniz önemli bir adımdır.” dedi.

Bunları göz önünde bulundurun!

Kasko ve Trafik Sigortası İncelemesi: Araçların kasko ve trafik sigortalarını yeni bir yıla girerken gözden geçirmek ve ihtiyaçlara uygun bir şekilde güncellemek önem taşıyor. Bu noktada yeni indirimler veya fırsatlar hakkında bilgi sahibi olmak da bütçe dostu kararlar vermek için kritik.

Aile Durumu Değişiklikleri: Evlenme, boşanma, çocuk sahibi olma veya aile büyüklüğünde herhangi bir değişiklik yaşandıysa, sigorta poliçelerini bu değişikliklere göre güncellemeyi unutmamak gerekiyor. Aile durumundaki değişiklikler, hayat sigortası ve sağlık sigortası gibi poliçeleri etkileyebiliyor.

Konut Sigortası Değerlendirmesi: Öncelikle DASK’ınızın geçerlilik tarihini mutlaka kontrol etmek lazım. Eğer evin değerini değiştiren eklemeler veya iyileştirmeler yapıldıysa, konut sigortası poliçesini güncelleme ihtiyacı doğuyor. Doğal afetler, hırsızlık yangın gibi olaylara karşı doğru korumaya sahip olunduğundan da emin olmak gerekiyor.

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Sağlık Sigortası Kapsamı: Sağlık sigortası poliçesini de gözden geçirmek ve mevcut sağlık ihtiyaçlarına uygun olduğundan emin olmak önemli. Belirli ilaçlar veya doktorlar için yeni gereksinimler varsa, poliçeyi bu ihtiyaçlara göre ayarlamak gerekiyor. Özellikle SGK’lı kişiler için sağlık enflasyonuna en cazip çözüm Tamamlayıcı Sağlık Sigortası oluyor.