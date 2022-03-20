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Yaşam Madde bağımlısı şahıs ailesine saldırdı
Yaşam

Madde bağımlısı şahıs ailesine saldırdı

Adıyaman'da daha önce komşularına da saldırdığı öğrenilen madde bağımlısı bir şahsın, ailesine saldırması sonucu 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-20 21:41:00 -
Madde bağımlısı şahıs ailesine saldırdı

Adıyaman’da, madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir şahsın ailesine saldırması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Siteler Mahallesi 2011 Sokak içerisinde ikamet eden ve maddi bağımlısı olduğu iddia edilen A.N., isimli şahıs, evde bulunan ailesine saldırdı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sivil ve resmi polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, A.N., isimli şahsı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Ailesine ve komşularına saldırdığı da öğrenildi

Şahsın ailesine saldırdığı esnada darp neticesi yaralanan ve daha sonra fenalık geçiren annesi Ş.N., ise olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Şahsın, daha önceden de birkaç defa ailesi ile komşularına da saldırdığı ve zarar verdiği iddia edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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