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Ekonomi Madalyonun öteki yüzü! 150 milyon insan tehlikede
Ekonomi

Madalyonun öteki yüzü! 150 milyon insan tehlikede

Dünya Bankası tarafından hazırlanan koroavirüs raporunda salgınının 2021'e kadar 150 milyona yakın insanı aşırı yoksulluğa sürükleyeceği tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-07 21:35:00 -
Madalyonun öteki yüzü! 150 milyon insan tehlikede

Koronavirüs bir yandan sağlığı tehdit ederken diğer taraftan ise işsizlik ve yoksulluğun körüklenmesine neden oluyor. Dünya Bankası tarafından, 2 yılda bir yayımlanan Yoksulluk ve Paylaşılan Refah Raporu'nun 2020 sayısını "Şansın tersine dönmesi" başlığıyla duyurdu.

Hazırlanan raporda, küresel çapta aşırı yoksulluğun 20 yılı aşkın bir süredir ilk kez 2020'de artmasının beklendiğine dikkati çekti.

Koronavirüs salgınının bu yıl 88 milyon ila 115 milyon insanı aşırı yoksulluğu sürükleyeceğinin tahmin edildiği raporda, ekonomik daralmanın ciddiyetine bağlı olarak bu sayının 2021'e kadar toplam 150 milyona yükselmesinin beklendiği belirtildi.

Küresel yoksulluk artıyor

Yoksulluğa dikkat çeken raporda, aşırı yoksulluk günde 1,9 dolardan az parayla yaşamak olarak tanımlanırken, bunun 2020'de dünya nüfusunun yüzde 9,1'i ila yüzde 9,4'ünü etkilemesinin muhtemel olduğu belirtildi.

Dünya Bankası raporunda, koronavirüs salgınından önce yoksulluk oranının bu yıl yüzde 7,9'a düşmesinin beklendiği belirtildi.

Ortaya çıkacak olan yeni yoksulların çoğunun halihazırda yüksek yoksulluk oranlarına sahip ülkelerde olacağının belirtildiği raporda, bazı orta gelirli ülkelerin önemli sayıda insanın, aşırı yoksulluk sınırının altına düştüğünü göreceği kaydedildi.

Raporda, yeni yoksulların yaklaşık yüzde 82'sinin orta gelirli ülkelerde olmasının beklendiğine işaret edilerek, 2030'a kadar küresek yoksulluk oranının ise yaklaşık yüzde 7 olabileceği belirtildi.

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