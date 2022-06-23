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Spor Madalyalı Milli yüzücü havuzda boğuluyordu!
Spor

Madalyalı Milli yüzücü havuzda boğuluyordu!

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen Dünya Su Sporları Şampiyonası’nda, artistik serbest solo yüzme müsabakasının sonunda şampiyona tarihinin en büyük korkularından biri yaşandı. Suda bayılan milli yüzücü havuzun dibinden çıkarılarak hayata döndürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-06-23 11:33:00 -
Madalyalı Milli yüzücü havuzda boğuluyordu!

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen Dünya Su Sporları Şampiyonası’nda, artistik serbest solo yüzme müsabakasının sonunda şampiyona tarihinin en büyük korkularından biri yaşandı. Suda bayılan milli yüzücü havuzun dibinden çıkarılarak hayata döndürüldü.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 17 Haziran - 3 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda şok eden bir olay yaşandı. İspanyol Andrea Fuentes antrenörlüğünü yaptığı Amerikalı yüzücü Anita Alvarez, havuzda egzersiz yaptığı sırada bir anda bayıldı.

Alvarez, bayıldıktan sonra hareketsiz kalırken, bilinçsiz bir şekilde havuzun dibine doğru battı. ABD'li milli yüzücüyü kurtarmak için havuz kenarındakiler ise hemen harekete geçti.

Anita Alvarez’i kurtarmak için suya atlayan antrenörü ve bir yarışma asistanı bayılan yüzücüyü tutarak hızla suyun yüzeyine doğru çıkardı.

Hemen kenara alınana talihsiz yüzücü ilk müdahalenin ardından sedyeye alınarak hastaneye götürülmez üzere ambulansa bindirildi.

Bu sırada Alvarez'in takım arkadaşları ve izleyenler korkudan gözyaşlarına boğuldu. Daha sonra takımından yapılan açıklamada Amerikalı yüzücü Anita Alvarez’in durumunun son derece iyi olduğu ve hemen ertesi gün tekrar yarışabilecek durumda olduğu duyurdu.

 

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