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Dünya Madagaskar'daki Cheneso fırtınasında ölü sayısı yükseldi
Dünya

Madagaskar'daki Cheneso fırtınasında ölü sayısı yükseldi

Madagaskar'da etkili olan Cheneso fırtınasında yaşamını yitirenlerin sayısı 30'a yükseldi.

Yeniakit Publisher
2023-01-30 23:01:00 -
Madagaskar'daki Cheneso fırtınasında ölü sayısı yükseldi

Madagaskar'da etkili olan Cheneso fırtınasında yaşamını yitirenlerin sayısı 30'a çıktı.

Ulusal Risk ve Afet Yönetimi Ofisinden yapılan açıklamada, 19 Ocak'ta kuzeydoğu kıyılarından ülkeye giren tropikal fırtına Cheneso'nun tüm ülkede etkisini sürdürdüğü bildirildi.

Fırtınadan 89 bin kişinin etkilendiği ve fırtınanın sebep olduğu toprak kayması ile sellerde 30 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin de kayıp olduğu kaydedildi.

Ölü sayısı 28 Ocak'ta 24 olarak açıklanmıştı.

Hint Okyanusu'nda ada ülkesi olan Madagaskar'da yeni başlayan yağış sezonu, nisana kadar devam ediyor.

Ocak 2022'de Madagaskar'ın yanı sıra Mozambik ve Malavi'yi de etkisi altına alan Ana tropikal fırtınasında 80'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.

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