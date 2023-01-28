  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Iraklı isimden Türkiye uyarısı: Büyük hata yapılıyor

Erdoğan'dan 6’lı masaya çok net adaylık mesajı: Kronometre 2018'de sıfırlandı

Hem camiye girmediler hem cemaati yuhaladılar! Ekrem’in askerlerinden dine büyük saygısızlık

Ne ekersen onu biçersin! Diyarbakır annelerine gitmeyen Ekrem'e kepenkli cevap

Erdoğan’ın 2011’deki vaatleri gündem oldu! Bomba video

Erdoğan’ın dediği doğru çıktı! Taklitçi Kemal arşive yakalandı

Türkiye ve Libya'dan petrol bombası

İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Uzman isim: Bu kez hem tarih hem uyarı verdi! İstanbul'a kar geliyor!

Selçuk Bayraktar'la ilgili şaşıp kaldığı detayı ilk kez açıkladı: Babası o albaya Selçuk için bir ricada bulundu

Tantana yapma, Okkan'ın hesabını ver Tantan!
Dünya Madagaskar'daki Cheneso fırtınasında ölü sayısı arttı
Dünya

Madagaskar'daki Cheneso fırtınasında ölü sayısı arttı

Madagaskar'da etkili olan Cheneso fırtınasında yaşamını yitirenlerin sayısı 24'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2023-01-28 18:26:00 -
Madagaskar'daki Cheneso fırtınasında ölü sayısı arttı

Madagaskar'da etkili olan Cheneso fırtınasında yaşamını yitirenlerin sayısı 24'e çıktı.

Ulusal Risk ve Afet Yönetimi Ofisinden yapılan açıklamada, 19 Ocak'ta kuzeydoğu kıyılarından ülkeye giren tropikal fırtına Cheneso'nun 22 bölgeden 17'sinde etkili olduğu bildirildi.

Fırtınadan 73 bin 377 kişinin etkilendiği, 23 bin 600 evin sular altında kaldığı ve 35 bin 677 kişinin yerlerinden olduğu ifade edildi.

Fırtına nedeniyle 24 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

Ölü sayısı 26 Ocak'ta 16 olarak açıklanmıştı.

Hint Okyanusu'nda ada ülkesi olan Madagaskar'da yeni başlayan yağış sezonu, nisana kadar devam ediyor.

Geçen yıl ocakta Madagaskar'ın yanı sıra Mozambik ve Malavi'yi de etkisi altına alan Ana tropikal fırtınasında 80'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.

Madagaskar'da Batsirai Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 96'ya yükseldi
Madagaskar'da Batsirai Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 96'ya yükseldi

Dünya

Madagaskar'da Batsirai Kasırgası'nda ölenlerin sayısı 96'ya yükseldi

Madagaskar'daki Jasmine kasırgasında ölü sayısı 5'e çıktı
Madagaskar'daki Jasmine kasırgasında ölü sayısı 5'e çıktı

Dünya

Madagaskar'daki Jasmine kasırgasında ölü sayısı 5'e çıktı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23