Maçta 'Şenol Güneş istifa' sesleri yükseldi
Hollanda'nın Türkiye maçında 4. golü bulmasının ardından tribünlerde 'Şenol Güneş istifa' sesleri yükseldi.
A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 6. maçında Hollanda deplasmanına çıktı.
Maçta farka giden Hollanda, Milli Takım, karşısında rahat bir oyun sergiledi. 10 kişi kalan Milli Takım karşısında Hollanda, Türkiye'ye 5 gol attı.
Tribünden istifa sesleri
Hollanda'nın 4. golü bulmasının ardından, tribünlerden tepki yükseldi.
Maça giden Türk taraftarlar, Şenol Güneş'i istifaya çağırdı.