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Spor Maçta 'Şenol Güneş istifa' sesleri yükseldi
Spor

Maçta 'Şenol Güneş istifa' sesleri yükseldi

Hollanda'nın Türkiye maçında 4. golü bulmasının ardından tribünlerde 'Şenol Güneş istifa' sesleri yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-09-08 02:06:00 -
Maçta 'Şenol Güneş istifa' sesleri yükseldi

A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 6. maçında Hollanda deplasmanına çıktı.

Maçta farka giden Hollanda, Milli Takım, karşısında rahat bir oyun sergiledi. 10 kişi kalan Milli Takım karşısında Hollanda, Türkiye'ye 5 gol attı.

Tribünden istifa sesleri

Hollanda'nın 4. golü bulmasının ardından, tribünlerden tepki yükseldi.

Maça giden Türk taraftarlar, Şenol Güneş'i istifaya çağırdı.

 

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