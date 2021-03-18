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Spor Maçta ortalık karıştı! Hakeme tokat attılar
Spor

Maçta ortalık karıştı! Hakeme tokat attılar

Bulgaristan alt liglerinde oynanan bir müsabakada maçın hakemine saldırı düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 14:14:00 -
Maçta ortalık karıştı! Hakeme tokat attılar

Futbol sahalarında şiddet olayları, dünyanın birçok yerinde yaşanmaya devam ediyor. Bulgaristan 4. Ligi'nde verdiği kararlarla futbolcuları kızdıran bir hakem, oldukça zor anlar yaşadı.

Ülkenin yarı-profesyonel ligi olan 4. Lig maçları sırasında yaşanan olayda, saldırı eski Bulgar milli takımı oyuncusu Kaloyan Karadzhinov tarafından başlatılırken, kısa sürede artan gerilim sonucunda saldırıya diğer futbolcular da dahil oldu. Yaşanan arbede sonucunda hakemin yüzüne bir tokat geldi.

Sahayı koşarak terk etmek zorunda kalan hakemin görüntüleri ise sosyal medyada kısa sürede çok sayıda paylaşım aldı.

Hakem, karşılaşmayı terk edip yakındaki bir park alanına saklanmak zorunda kaldı. Sosyal medyada ise bazı kullanıcılar takımın cezalandırmasını talep etti.

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