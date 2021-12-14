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Dünya Macron'un rakibi de "Türkiye" düşmanı çıktı!
Dünya

Macron'un rakibi de "Türkiye" düşmanı çıktı!

Fransa'da seçim dönemi yaklaşırken, seçmelerine vadedecek bir şey bulamayan cumhurbaşkanı adayları Türkiye düşmanlığı yaparak iktidara gelmeye çalışıyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-14 09:06:00 -
Macron'un rakibi de "Türkiye" düşmanı çıktı!

Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron'un Nisan 2022'de yapılacak seçimlerde en güçlü rakibi olarak gösterilen Cumhuriyetçiler Partisi adayı Valerie Pecresse, "Ne ABD'ye bağımlı kalmak ne Türkiye tarafından rehin alınmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne (AB) karşı göçmen kartını kullanmakla suçlayan Pecresse, "özellikle Türkiye için AB genişlemesinin sona ermesi gerektiğini" söylemişti.

Zammour'un ilk dış gezisi Ermenistan'a

Ermeni lobisinin desteğini almak isteyen ırkçı lider Eric Zemmour da seçim kampanyası kapsamında ilk yurt dışı ziyaretini düzenlediği Ermenistan'da Türkiye'yi hedef aldı.

Ermeni iddialarını yenileyen Zemmour, partisine, Endülüs döneminde Hristiyanların İber Yarımadası'ndaki Müslümanlara yönelik soykırımına atıfla "Reconquete (Yeniden Fetih)" ismini vermişti.

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