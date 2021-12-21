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Dünya "Macron'un karısı erkek" iddiası
Dünya

"Macron'un karısı erkek" iddiası

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşiyle ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Brigitte Macron'un aslında erkek olarak dünyaya geldiği öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-12-21 12:58:00 -
"Macron'un karısı erkek" iddiası

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşiyle ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Brigitte Macron'un aslında erkek olarak dünyaya geldiğini öne sürdü.

Gerçek adının da Jean-Michel Trogneux olduğu iddia edilirken, Brigitte Macron iddialara karşı dava açmaya karar verdi.

Fransa'daki kullanıcılar, #JeanMichelTrogneux etiketiyle 66 binden fazla paylaşımda bulundu. Bu arada Trogneux, Macron'un kızlık soyadı olarak biliniyor.

"Komplo teorisi"

Le Figaro'nun haberine göre, 68 yaşındaki First Lady, komplo teorisini ortaya atanlar ile mahkemede yüzleşecek.

Söz konusu iddiayı destekleyenlerden bazıları, Emmanuel Macron'un eşinin gençliğine dair yeterli fotoğrafı olmadığını söylüyor.

 

 

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