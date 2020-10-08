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Aktüel Macron'un İslam'ı hedef alması Fransa'da başörtü karşıtlarını harekete geçirdi
Aktüel

Macron'un İslam'ı hedef alması Fransa'da başörtü karşıtlarını harekete geçirdi

Yeniakit Publisher
2020-10-08 03:16:14 -
Macron'un İslam'ı hedef alması Fransa'da başörtü karşıtlarını harekete geçirdi

PARİS (AA) - Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "İslamcı ayrılıkçı" ifadesiyle Müslümanları hedef alması ülkedeki İslam karşıtı aşırı sağcıları harekete geçirdi.

Başkent Paris'in da dahil olduğu Ile-de-France Bölgesel Konseyi Başkanı Valerie Pecresse, ülke genelinde abonman yolcu kartlarında yer alan fotoğraflarda başörtüsü kullanılmaması ve saçın gözükmesi yönünde karar çıkartılmasını talep etti.

Pecresse, İçişleri Bakanı Gerard Darmanin'e yazdığı mektupta abonman kartlarında başın herhangi bir şekilde örtülü olduğu fotoğrafların kullanılmasının yasaklanmasını istedi.

Fransız pasaport, kimlik kartı ve sosyal güvenlik kartlarında kullanılan fotoğraflarda başın açık olması zorunluluğunun kamu düzenini koruma ve sahtekarlıkla mücadele amacıyla tüm ülke genelinde abonman yolcu kartlarına da getirilmesini talep eden Pecresse, bunun için yasa çıkarılması gerektiğini savundu.

Ile-de-France Bölgesi, halihazırda abonman yolcu kartlarında söz konusu fotoğraf kısıtlamasını uyguluyor.

- Macron'un açıklamaları

Macron, 2 Ekim Cuma günü düzenlediği basın toplantısında, "İslamcı ayrılıkçı" fikirlerle mücadeleye ilişkin hazırlanan yasa tasarısının 9 Aralık'ta Bakanlar Kuruluna sunulacağını belirterek, "Fransa'da, cumhuriyetin ortağı olması için İslam'ın yapılandırılması gerekiyor." demişti.

"Fransa'daki Müslümanlar'ın ayrılıkçı" fikirleri savunan bir ideolojilerinin olduğunu, bu kişilerin kendi yasalarını Fransa'nın yasalarından üstün gördüğünü savunan Macron, "İslam, dünyanın her yerinde kriz yaşıyor." yorumunu yapmıştı.

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