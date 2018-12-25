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Macron'u korkutan olay! Yanındaki asker bayıldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Afrika ülkesi Çad'da yaptığı konuşmanın ardından bir asker bayıldı.

25 Aralık 2018 Salı 12:24
Macron'u korkutan olay! Yanındaki asker bayıldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Çad'daki Fransız askerlerine hitap ettiği konuşmasının ardından okunan Fransız ulusal marşı 'La Marseillaise'in bitiminde bir asker bayıldı.

Olay, konuşmayı ve sonrasında okunan ulusal marşı canlı yayınlayan Macron'un kişisel Twitter hesabı üzerinden saniye saniye görüntülendi.
Çad'ın başkenti N'Djamena'da 'terörle mücadele' kapsamında görev yapan Fransız ordu kuvvetlerine hitap eden Macron'un konuşması 20 dakikadan fazla sürdü. Yapılan konuşmanın ardından ulusal marşın okunmasına geçildiğinde ise, marş bitiminde Macron'un yarım metre solunda bulunan askerlerden birinin bayılarak yere düştüğü görüldü.

Macron askerin başında durdu

Bunun üzerine diğer askerler hemen yardıma koşarken, Macron'un ise önce şaşırdığı, ardından bayılan askerin başında bekleyerek durumunu kontrol ettiği görüldü.

Macron, Christmas arifesini geçirmek üzere Çad'a geldi ve hafta sonunu da 'Barkhane operasyonu'nun yürütüldüğü bölgede geçiriyor.

4500'den fazla Fransız askeri, 2014 yılından bu yana 'terörle mücadele' kapsamında Sahel'de bulunuyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 12:24
  1. Macron
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