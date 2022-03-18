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Dünya Macron'u kızdıracak açıklama: 'Fransa'nın sömürge suçlarını unutmayacağız!'
Dünya

Macron'u kızdıracak açıklama: 'Fransa'nın sömürge suçlarını unutmayacağız!'

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Fransa'nın sömürge suçlarının unutulmayacağını belirterek, arşivleri geri alma hakkından ve kayıpların akıbetini ortaya çıkarma çabasından vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-03-18 17:47:00 -
Macron'u kızdıracak açıklama: 'Fransa'nın sömürge suçlarını unutmayacağız!'

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tebbun, ülkesi ile Fransa arasındaki ateşkes anlaşmasının 60'ıncı yılı dolayısıyla halka hitaben bir mesaj yayınladı.

Fransa'nın sömürge suçlarının unutulmayacağını ve güncelliğini kaybetmeyeceğini vurgulayan Tebbun, ülkesinin arşivleri geri alma hakkından ve kurtuluş savaşı sırasındaki kayıpların akıbetini ortaya çıkarma çabasından vazgeçmeyeceğini kaydetti.

Tebbun, Fransa’nın sömürge döneminde Cezayir'in güneyinde gerçekleştirdiği nükleer denemeler nedeniyle hayatını kaybedenler için tazminat talep edeceklerini aktardı.

Fransa'nın Cezayir'deki Nükleer Denemeleri

Fransa, Cezayir'in güneyindeki çölde ilk nükleer denemesini 13 Şubat 1960'ta gerçekleştirmiş, nükleer denemelerine 1966'ya kadar devam etmişti.

Cezayir, nükleer atıkların yerinin ortaya çıkarılması, mağdurlara ve kalıcı sakatlıklara maruz kalanlara tazminat ödenmesini isterken, Fransa bu talepleri reddediyor.

Fransa'nın Afrika'daki Kara Lekesi

Cezayir, Fransa'nın 1830'lara uzanan işgaline karşı 1 Kasım 1954'te bağımsızlık mücadelesine başladı.

Yaklaşık 8 yıl süren bu mücadelede 1,5 milyon Cezayirli hayatını kaybetti, milyonlarca insan yerinden oldu. Yaşanan büyük acılar Fransa'nın Afrika'dan çekilirken bıraktığı "kara leke" olarak tarihe yazıldı.

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