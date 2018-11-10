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Macron’u bıçaklamayı planlamışlar

Cumhurbaşkanı Macron’a suikast girişimini planlayanlar, Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin yıl dönümü etkinliklerinde bıçakla saldırmak istediklerini itiraf ettiler.

10 Kasım 2018 Cumartesi 14:28
Macron’u bıçaklamayı planlamışlar

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u hedef alan suikast planına ilişkin 6 Kasım'da ön soruşturma kapsamında aşırı sağcı olduğu açıklanan 6 kişi yakalanmıştı. Televizyon kaynağının verdiği biliye göre, altı zanlıdan ikisi serbest bırakıldı, dördü ise suçlarını itiraf etti. 

Sorgulama sırasında zanlılar, suikast girişiminin 62 yaşındaki iş insanı Jean-Pierre B. tarafından planlandığını anlattı. Plan, Macron'un Charleville-Mezieres'teki etkinliğe katılacağı 7 Kasım günü uygulanacaktı.

Polis, Jean-Pierre B'nin aracında yaptığı aramada, zanlıların suikastte kullanacaklarını itiraf ettikleri seramik bir bıçak buldu.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 14:28
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