Macron’la konuşacak bir durumumuz yok

Başbakan Morrison, 90 milyar Avustralya Doları tutarındaki denizaltı projesinin iptalinin Fransa’nın hayal kırıklığına uğramayacağını düşünmenin saflık olacağını ancak bunu Avustralya’nın ulusal çıkarları için yapması gerektiğini savunarak, “Avustralya’nın yaptığı, bölgenin barış ve istikrarına katkıda bulunmaktır. Tüm ülkeler kendi çıkarları doğrultusunda kararlar almak zorundadır. Bu konuda BM’de Macron’la görüşme planım yok. Şu anda bunun için bir fırsat yok. Bu fırsatın zamanla geleceğinden eminim. Ancak şu andaki hayal kırıklığını anlıyorum ve Paris’e dönen Büyükelçileri ile istişareler üzerinde çalışıyorlar ve bu konuda sabırlı olacağız” şeklinde konuştu.