  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Macron’la konuşacak bir durumumuz yok
Dünya

Macron’la konuşacak bir durumumuz yok

Birleşmiş Milletler toplantısı için Amerika’ya giden, Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile BM Genel Kurulu’nda görüşme planı olmadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-09-22 23:10:00 -
Macron’la konuşacak bir durumumuz yok

Başbakan Morrison, 90 milyar Avustralya Doları tutarındaki denizaltı projesinin iptalinin Fransa’nın hayal kırıklığına uğramayacağını düşünmenin saflık olacağını ancak bunu Avustralya’nın ulusal çıkarları için yapması gerektiğini savunarak, “Avustralya’nın yaptığı, bölgenin barış ve istikrarına katkıda bulunmaktır. Tüm ülkeler kendi çıkarları doğrultusunda kararlar almak zorundadır. Bu konuda BM’de Macron’la görüşme planım yok. Şu anda bunun için bir fırsat yok. Bu fırsatın zamanla geleceğinden eminim. Ancak şu andaki hayal kırıklığını anlıyorum ve Paris’e dönen Büyükelçileri ile istişareler üzerinde çalışıyorlar ve bu konuda sabırlı olacağız” şeklinde konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay