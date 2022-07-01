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Dünya Macron'dan Türkiye mesajı
Dünya

Macron'dan Türkiye mesajı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin ittifaktaki fikir birliğine katılmasından memnun olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-07-01 02:34:00 -
Macron'dan Türkiye mesajı

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nin sonunda basın toplantısı yapan Macron, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin birkaç hafta önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la konuştuğunu kaydetti.

Macron, "Türkiye'nin nihayet İsveç ve Finlandiya'nın egemen seçimine saygı gösterilmesini sağlamak için fikir birliğine katılmasından memnunum." dedi.

Rusya'ya karşı alınan yaptırımların yanı sıra Fransa'nın Ukrayna'ya zırhlı araçlar ve 6 adet Cesar obüsü göndermesine ilişkin kararını anımsatan Macron, Ukrayna'nın NATO'nun bir parçası olmadığına atıfta bulundu. Macron, Ukrayna'yı gerektiği zamana kadar destekleyeceklerini ifade etti.

"(NATO Zirvesi'nde) aldığımız ikinci karar caydırıcılık ve savunma duruşumuzun güçlendirilmesi." diyen Macron, zirvede NATO’nun doğu kanadındaki duruşlarını güçlendirmek isteğini ifade ettiğini söyledi. Macron, bu kapsamda, Fransa’nın Romanya’ya yeni tugay göndereceğini kaydetti.

NATO’nun yeni stratejik konseptine de değinen Macron, "NATO, Çin'e karşı ittifak değildir. Avrupa-Atlantik coğrafi alanında, barış ve toplu savunma için ittifaktır." diye konuştu. Macron, ancak Çin'in yükselişinin getirdiği sistemsel zorluklara ve Rusya'yla olan iş birliğine dikkati çekti.

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Yorumlar

Serhat

Pkk yı pyd yi terkedin türkiyeyi olası bir savaşta karşınızda bulursunuz

Murat gözükara

.... Fransız Soytarısı....
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