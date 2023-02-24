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Gündem Macron'dan Türkçe paylaşım: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin önemli detaylarını işte böyle açıkladı
Gündem

Macron'dan Türkçe paylaşım: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin önemli detaylarını işte böyle açıkladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmeye ilişkin detayları Türkçe paylaşım yaparak açıkladı. Ayrıca: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye'de yaşanan depremler ve Türkiye-Fransa ilişkilerine dair hususlar ele alındı.

Yeniakit Publisher
2023-02-24 23:18:00 - 2023-02-24 23:30:13
Macron'dan Türkçe paylaşım: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin önemli detaylarını işte böyle açıkladı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine ilişkin detayları Türkçe olarak resmi Twitter hesabından paylaştı.

Görüşmenin detaylarına ilişkin bilgi veren Macron, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna’daki savaş hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Ukrayna’nın kazanmasını sağlamak için desteğimizi daha da yoğunlaştırmalıyız. Saldırıdan vazgeçmesine yol açmak için de, Rusya üzerindeki baskıyı arttırmaya devam etmeliyiz." dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Fransa'nın desteklerine de değinen Macron, "Türkiye’deki depremi izleyen saatlerde, sivil güvenlik güçlerimiz arama kurtarma çalışmalarına başlamıştı. Gölbaşı’ndaki sahra hastanemiz, hergün yüz yaralıya bakmaktadır. Tamamen seferber ve dayanışma içerisinde kalmaya devam ettiğimizi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teyit ettim." ifadelerini kullandı. (cnnturk)

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu süreçte Fransa'nın sergilediği destek ve dayanışma için teşekkür etti. Görüşmede, Türkiye-Fransa ilişkilerine dair hususlar da ele alındı.

 

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