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Macron'dan tarihi Türkiye itirafı: İstemiyorum

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan tarihi bir itiraf geldi. Macron, Balkan ülkelerinin yönlerini Türkiye veya Rusya'ya doğru dönmelerini istemediğini söyledi.

17 Nisan 2018 Salı 14:42
Macron'dan tarihi Türkiye itirafı: İstemiyorum

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Strazburg'da devam eden Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kuruluna hitap ederek parlamenterlerin sorularını yanıtladı.

ABD, İngiltere ve Fransa'nın 7 Nisan'da Suriye'ye yönelik askeri operasyonu ile ilgili bir soruya cevap veren Macron, şunları kaydetti:

"(Bu operasyonun) Ne Irak ne de Libya ile ilgisi vardır. Biz Suriye'ye savaş açmadık. Biz bize saldıran DEAŞ’a karşı savaşıyoruz. Tek savaşımız budur. 7 yıldır Beşşar Esed'e karşı savaş açmadık. 27 Eylül 2013'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) kabul edilen 2118 nolu kararda kimyasal silah kullanımı yasaklanmıştır. Bu karar çok kez ihlal edilmiştir. Biz terörizme karşı, Esed ise kendi halkına karşı savaşıyor."

Macron, Suriye'ye uluslararası toplumun onuru için müdahalede bulunduklarını dile getirdi.

- Balkan ülkelerinin yüzünü Türkiye'ye dönmelerini istemiyorum!

Macron, oturum sırasında Batı Balkan ülkelerinin Avrupa Birliği (AB) üyeliği ile ilgili açıklamalarda da bulundu.

"Karşı karşıya olduğumuz jeopolitik risk, Batı Balkan ülkelerinin Rusya veya Türkiye'ye kaymasıdır. Balkan ülkelerinin yönlerini Türkiye veya Rusya'ya doğru dönmelerini istemiyorum." ifadelerini kullanan Macron, birlik içinde değişiklikler yapılması ve AB fikrinin derinleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Macron, "AB'nin 28 üye ile sorunlar yaşadığını" ve 32 üye haline gelmeye hazır olmadığını kaydetti.

Macron'un konuşmasından önce AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, "Bu ülkeleri AB perspektifinden uzaklaştırırsak 1990'lı yıllarda yaşadığımız olayları yeniden yaşayacağız. Batı Balkanlar'da yeniden savaşa dönülmesini istemiyorum." demişti.

- Sığınmacılara yönelik AB programı önerisi

AB'nin ekonomik, askeri ve siyasi model olmasının yanında azınlıklar ve göçmenlere saygı bakımından da dünyaya önemli model oluşturduğunu belirten Macron, "sığınmacıları ağırlamak amacıyla yerel yönetimlere daha fazla kaynak hazırlanması yönünde bir AB programı" önerisinde bulundu.

Macron, AB bütçesine Fransa’nın yaptığı katkıyı artırmaya hazır olduğunu dile getirerek, bunun tek şartının da bu katkının etkili şekilde kullanılması olduğunu bildirdi.

- "Avrupa'nın egemenliğini korumalıyız"

AB'nin siyasi, ekonomik ve sosyal alanlarda tam egemenliğe sahip olması gerektiğini aktaran Macron, son dönemde Rusya başta olmak üzere bazı komşularla gerilimler yaşandığını hatırlatarak, "Yurttaşlarımızı korumak için tam ve gerçek Avrupa egemenliğini inşa etmemiz gerekiyor." dedi.

Macron, "Avrupa fikrini savunmak, soyut bir fikri savunmak değildir. Ekonomik, sosyal ve çevre ile ilgili dönüşüme doğru yanıtları bulmaktır." sözleriyle AB'de yapısal değişikliklerin sürdürülmesi çağrısı yaptı.

Genel Kurulda AB karşıtı grup temsilcilerinin eleştirileri ve Fransa'da da İngiltere'de olduğu gibi bir "Frexit" halk oylaması düzenlenmesi yönündeki çağrılarına da değinen Macron, "Bu meclis (AP) hoşunuza gitmiyorsa buraya gelmemeliydiniz." şeklinde cevap verdi.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 14:42
  1. Emmanuel Macron
  2. Fransa
  3. Suriye
  4. Avrupa Parlamentosu

YORUM YAZ

  • VatanVatan2 sa önce
    Bak bak yavşak Macro'ya bak teröre karşı savaşıyormuş,şu an oturduğun koltuğun eski sahiplerinden Mitterrand sarayınızda PKK'lı ları yalayıp yutuyordu bu yalama işine şimdi de sen devam ettiğin halde böyle yavşaklanıyorsun ki mayanızda bu var zaten,kanı ve karakteri bozuk şerefsizler.
  • Yunus16Yunus162 sa önce
    SEN KİMSİN MACARA, DAHA DÜN GELDİN BOYUNDAN BÜYÜK LAFLAR EDİYORSUN. ARTIK ÇOK GEÇ, AVRUPA VE ABD DÖNEMİ BİTTİ.
  • TÖVBE TEVBETÖVBE TEVBE2 sa önce
    Le Parisien,Libération GAZETELERİNDE SAPKIN VE EŞCİNSEL OLDUĞU YAZILIYOR BU HERİF LUT KAVMİNDEN GELME!
  • AnlaAnla3 sa önce
    Kardeşler hazirlayiniz savaş başliyacak bunlarin derdi tek turkiye erkeseniz gelin bakalim
  • homohomo3 sa önce
    yavşak ya laflara bak istemiyom!
  • cemaleddincemaleddin3 sa önce
    Kime dönelim, AB istemiyor, sanki samaroglani gibi ne öte ne beri vurun lan bu bölgeye. Bu itlerin cikar savasi bu topraklar üzerinde kuruldugundan beri (yakl. 250 sene) ne Kafkaslarda,ne Balkanlarda nede Anadolu+orta doguda filistonde huzur var. Batsin sizin bu sömürücü zihniyetirniz.Ashagilik insanlar (Beyaz irk).
  • nn3 sa önce
    İSTESEN NE OLUR İSTEMESEN NE OLURHAİNLİK YAPMAYİN YETER GUNUN BİRİNDEN İSTEMEYEREK GELECEKLERKABAK GİBİ ORTAYA ÇIKINCA GERÇEKLER GELECEKLER GELECEEEK
  • Kul HakkıKul Hakkı3 sa önce
    Yeyin birbirinizi..!
  • HASAN OVACIKLIHASAN OVACIKLI4 sa önce
    Ne acıdır ki, zamanında hangi toplumlara veya hangi devletlere iyilik edip yardımlarda bulunmuş isek,şimdi o onursuz ve gurursuz devletlerden zarar görüyoruz.Ne diyelim herkez kendine yakışanı yapıyor.unutulmamalıdır ki Arslanın hakkı ET tir, Eşeğin hakkı OT tur.
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