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Macron'dan Suudi Arabistan'a silah satışına ilişkin açıklama: Açık bir demagoji

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi nedeniyle Suudi Arabistan'a silah satışının durdurulması yönündeki ifadeleri "açık bir demagoji" olarak nitelendirerek, silah satışının Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilişkisinin olmadığını söyledi.

26 Ekim 2018 Cuma 19:01
Macron'dan Suudi Arabistan'a silah satışına ilişkin açıklama: Açık bir demagoji

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Slovakya'nın başkenti Bratislava'da katıldığı bir toplantıda, güncel konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi ile silah satışı arasında bir ilişkinin olmadığını ifade eden Macron, "Yemen savaşını anlıyorum ancak bu durumun Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle bir alakası yok" değerlendirmesinde bulundu.

Macron ayrıca, en son Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl başta olmak üzere birçok ülkeden yapılan Suudi Arabistan'a silah satışının durdurulması yönündeki ifadeleri "açık bir demagoji" olarak nitelendirdi.

Macron'un yaptırım açıklaması

Önceki gün Macron'un Kral Selman bin Abdülaziz ile gerçekleştirdiği bir telefon görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, "işlenen cinayet nedeniyle çok derin öfke duyduğu" aktarılmıştı.

Ayrıca Macron'un, Kral Selman'a ülkesi için ifade, basın ve kamu hürriyetinin önemini dile getirdiği kaydedilerek, "Fransa, ortakları ile suçlular hakkında uluslararası yaptırımları yürürlüğe koymakta tereddüt etmeyecektir." ifadesini kullandığı duyurulmuştu.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 19:01
  1. Emmanuel Macron
  2. Suudi Arabistan

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