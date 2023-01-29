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Dünya Macron'dan Rusya açıklaması: Eleştirilere rağmen konuşacağım
Dünya

Macron'dan Rusya açıklaması: Eleştirilere rağmen konuşacağım

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda düzenlenen resepsiyonunda Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu. Macron, "Rusya ile konuşmaya devam edeceğim" dedi ve Çin'i ima ederek "Bu emperyalist savaşa karşı gözlerimizi yumarsak kim özgür ve istikrarlı uluslararası bir düzeni savunabilir ki? "ifadesini kullandı ve herkesin bu düzenden sorumlu olduğuna değindi.

Yeniakit Publisher
2023-01-29 02:45:00 -
Macron'dan Rusya açıklaması: Eleştirilere rağmen konuşacağım

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'yla konuşmaya devam edeceğini belirtti.

Fransız BFMTV kanalının haberine göre, Macron, dün Yeni Ay Yılı dolayısıyla Elysee Sarayı'nda düzenlenen resepsiyonda Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Macron, "Başka zamanlarda bazıları Rusya ile konuştuğum için beni eleştirdi ve Rusya ile konuşmaya devam edeceğim." dedi.

Emmanuel Macron, Çin'i ima ederek, "Bu emperyalist savaşa karşı gözlerimizi yumarsak kim özgür ve istikrarlı uluslararası bir düzeni savunabilir ki?" ifadesini kullandı ve bu düzenden herkesin sorumlu olduğuna değindi.

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