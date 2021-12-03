Macron'dan 'Orta Doğu' çıkışı: Hayır inanmıyorum

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Fransa (Orta Doğu) bölgesinde pasif kalabilir mi? Hayır inanmıyorum. Dengeleyici büyük bir gücüz. Bizim rolümüz eylemde bulunmak." iddialarında bulundu.

Macron, Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaretinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Körfez bölgesinde önceliklerinin barışı ve istikrarı sağlamak ve terörle mücadele etmek olduğunu ileri sürdü.

BAE ile Fransa tarihinin en büyük askeri anlaşmasını imzaladıklarını dile getiren Macron, "Fransa (Orta Doğu) bölgesinde pasif kalabilir mi? Hayır inanmıyorum. Dengeleyici büyük bir gücüz. Bizim rolümüz eylemde bulunmak. Herkes ile görüşmezsek ve ajandamızı uyan ortaklarımızla stratejik ve güvene dayalı ilişki geliştirmezsek Lübnan'da, Irak'ta ve bölgede terörle mücadeleye karşı hareket edemeyiz." dedi.

Macron, BAE ile imzalanan anlaşmanın Fransız ekonomisi için önemli olduğunu aktardı.

Suudi Arabistan'ı ziyaret etmesine ilişkin eleştiriler hakkında yöneltilen soruya Macron, "Bir sene önce Suudi Arabistan'da G20 Zirvesi düzenlendi ve tüm liderler katıldı. (Ziyaret etsem de) Hiçbir şey onaylamıyorum." dedi.

Macron, bölgede barış ve istikrarı sağlamak için Suudi Arabistan ile görüşülmesi gerektiğini söyledi.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron'un BAE ziyareti sırasında, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayid Al Nahyan ile 80 Rafale tipi savaş uçağı ve 12 helikopterin satışına ilişkin anlaşma imzaladığı belirtilmişti.