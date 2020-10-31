Macron’dan küstah Erdoğan yorumu

Münübe Yılmaz

Fransa’nın küstah cumhurbaşkanı Macron, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında “Erdoğan ve Türkiye karikatür konusunda çok saldırgan bir tavır sergiliyor” dedi. Cumartesi günü El-Cezire’ye verdiği röportajda “Erdoğan NATO üyelerine çok saldırgan bir tavır sergiliyor." diyen Macron, "Yakında Erdoğan'ın sakinleşmesini umuyorum” ifadesinde bulundu. Türkiye düşmanı Macron, Erdoğan’ın başta Fransa olmak üzere tüm Avrupa’ya ve Avrupa değerlerine saygılı olması gerektiğini söyledi. Macron Hz.Muhammed karikatürünün Müslümanlar üzerindeki şok edici etkisini anladığını dile getirerek, fakat bunun şiddete başvurmayı haklı çıkarmadığını aktardı. Erdoğan’ın Fransız mallarına boykot çağrısını hazmedemeyen Macron, “ Bu kabul edilemez ve çok yakışıksız” yorumunda bulundu.