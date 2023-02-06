  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon
Dünya

Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yeniakit Publisher
2023-02-06 20:21:00 -
Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a depremlerde hayatını kaybedenler için taziyelerini ileten Macron, yaralılara şifa temennisinde bulundu.

Deprem uzmanı uyardı! 'Evlerinize girmeyin'
Deprem uzmanı uyardı! 'Evlerinize girmeyin'

Gündem

Deprem uzmanı uyardı! 'Evlerinize girmeyin'

İHH tüm imkânlarıyla deprem bölgesinde
İHH tüm imkânlarıyla deprem bölgesinde

Aktüel

İHH tüm imkânlarıyla deprem bölgesinde

Malatya'da 5.3 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 5.3 büyüklüğünde deprem

Gündem

Malatya'da 5.3 büyüklüğünde deprem

Türkiye'nin 81 ilinde deprem felaketi için sela sesleri yükseldi
Türkiye'nin 81 ilinde deprem felaketi için sela sesleri yükseldi

Gündem

Türkiye'nin 81 ilinde deprem felaketi için sela sesleri yükseldi

Deprem sonrası EPGİS'ten akaryakıt açıklaması
Deprem sonrası EPGİS'ten akaryakıt açıklaması

Ekonomi

Deprem sonrası EPGİS'ten akaryakıt açıklaması

Malatya'da deprem son durum: Bilanço ne, Türkiye açıklaması? Can kaybı ve yaralı sayısı yükseldi mi? Son dakika
Malatya'da deprem son durum: Bilanço ne, Türkiye açıklaması? Can kaybı ve yaralı sayısı yükseldi mi? Son dakika

Yaşam

Malatya'da deprem son durum: Bilanço ne, Türkiye açıklaması? Can kaybı ve yaralı sayısı yükseldi mi? Son dakika

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23