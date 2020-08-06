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Aktüel

Macron'dan "Beyrut'taki patlama için şeffaf soruşturma" ve "yolsuzlukla mücadele" çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-08-06 18:30:21 -
Macron'dan "Beyrut'taki patlama için şeffaf soruşturma" ve "yolsuzlukla mücadele" çağrısı

BEYRUT (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Beyrut Limanı'ndaki patlama için şeffaf bir soruşturma yürütülmesi" ve "yolsuzlukla mücadele edilmesi" çağrısında bulundu.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Macron, mevkidaşı Mişel Avn, Lübnan Başbakanı Hassan Diyab ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile bir araya geldi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Macron, "Beyrut Limanı'ndaki patlamaya ilişkin soruşturmanın, gerçekte ne olduğunun öğrenilmesi için şeffaf bir şekilde yapılması gerekiyor." dedi.

Sokaklardaki insanların öfkeli olduğunu hissettiklerini, Avn, Diyab ve Berri ile açık ve şeffaf bir şekilde konuştuğunu aktaran Macron, "Yolsuzlukla mücadele için hızlı siyasi girişimler başlatılmalı. Lübnan yıllardır ekonomik kriz sıkıntısı yaşıyor. Bu krizin çözümü için siyasi girişim gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Tıbbi yardım ve itfaiyecilerin bulunduğu 3 uçağın Lübnan'a ulaştığını kaydeden Macron, ilaç, gıda ve yeniden imar malzemelerinden oluşan yardımlar göndermeye devam edeceklerini dile getirdi.

Macron ayrıca Beyrut ziyaretinin, "Fransa halkının Lübnan halkıyla dayanışma içinde olduğu mesajını vermek", "yaralılar ve hayatını kaybedenlerin yakınlarının yanında olmak" ve "patlamanın nedenine ilişkin bir açıklama duymak" gibi hedefleri bulunduğunu ifade etti.

Bu sabah Beyrut'a gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron, patlamanın yaşandığı bölgeyi ziyaret etmişti.

Burada yaptığı açıklamada, "Lübnan'a koşulsuz yardımın öncelikli olması gerektiğini" vurgulayan Macron, Lübnan'a uluslararası yardımın koordine edilmesi için girişim başlatacağı sözünü vermişti.

Macron ayrıca Fransa'dan gönderilen yardımların yolsuzluk yapanların elinde tükenmeyeceği, doğrudan halka ve sivil toplum örgütlerine ulaştırılacağını söylemişti.

Lübnan hükümeti dün patlamayla ilgili 5 gün sürecek bir soruşturma yapılacağını duyurmuştu. Ancak parti liderleri, eski başbakanlar ve Lübnan Müftüsü uluslararası bir soruşturma yapılmasını istiyor.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Patlama sonucu en az 135 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 5 bin kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

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