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Yamaç paraşütüne büyük ilgi Altı ayda 58 bin kişiyi uçurduk

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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AA Giriş Tarihi:

Yamaç paraşütüne büyük ilgi Altı ayda 58 bin kişiyi uçurduk

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan yılın ilk yarısında 57 bin 863 yamaç paraşütü uçuşu gerçekleştirildi.

#1
Foto - Yamaç paraşütüne büyük ilgi Altı ayda 58 bin kişiyi uçurduk

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki 1965 rakımlı Babadağ, her yıl yamaç paraşütü yapmak isteyen binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

#2
Foto - Yamaç paraşütüne büyük ilgi Altı ayda 58 bin kişiyi uçurduk

Babadağ'daki pistlerden yamaç paraşütleriyle havalanan tatilciler, Ölüdeniz'in etkileyici manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buluyor.

#3
Foto - Yamaç paraşütüne büyük ilgi Altı ayda 58 bin kişiyi uçurduk

Tatilciler, pilotların yaptığı akrobasi hareketleriyle yerden yaklaşık 2 bin metre yükseklikte heyecan dolu dakikalar yaşıyor.

#4
Foto - Yamaç paraşütüne büyük ilgi Altı ayda 58 bin kişiyi uçurduk

Dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezlerinden Babadağ'da yılın ilk 6 ayında gerçekleştirilen 57 bin 863 yamaç paraşütü uçuşu, turizmcilerin yüzünü güldürdü.

#5
Foto - Yamaç paraşütüne büyük ilgi Altı ayda 58 bin kişiyi uçurduk

Ölüdeniz Yamaç Paraşütü Pilotları Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Şekerci, AA muhabirine, Fethiye'de en güzel aktivitelerin başında yamaç paraşütünün geldiğini söyledi.

#6
Foto - Yamaç paraşütüne büyük ilgi Altı ayda 58 bin kişiyi uçurduk

Yılın ilk 6 ayında 57 bin 863 kişinin gökyüzünden harika Ölüdeniz manzarasını izlediğini dile getiren Şekerci, "Geçen yılın aynı dönemine göre uçuş sayısında yüzde 5'lik artış söz konusu.

#7
Foto - Yamaç paraşütüne büyük ilgi Altı ayda 58 bin kişiyi uçurduk

Fethiye, birçok aktivitede olduğu gibi yamaç paraşütü konusunda da iddiasını yine ispatlamış oldu. Biz de uçmak isteyen herkesi gökyüzüne davet ediyoruz." dedi.

#8
Foto - Yamaç paraşütüne büyük ilgi Altı ayda 58 bin kişiyi uçurduk

Uçuşta ilk sırayı Türklerin aldığını, sıralamanın Çinliler ve İngilizlerle devam ettiğini belirten Şekerci, bu yıl Kazakistan ve Özbekistan gibi ülkelerden de uçuş deneyimi yaşayanların olduğunu anlattı.

#9
Foto - Yamaç paraşütüne büyük ilgi Altı ayda 58 bin kişiyi uçurduk

Fethiye'nin yamaç paraşütü tanıtımını her ülke ve platformda en iyi şekilde yaptığını vurgulayan Şekerci, şunları kaydetti: "Yamaç paraşütü yapmaya gelenler, her zaman ilk anda tedirginlik yaşıyor. Bu, çok doğal. Her geçen gün yamaç paraşütüne ilgi artarak devam ediyor. Yamaç paraşütü, oldukça güvenli bir spor. Kente gelenlerin bu deneyimi yaşaması bizi oldukça mutlu ediyor.

#10
Foto - Yamaç paraşütüne büyük ilgi Altı ayda 58 bin kişiyi uçurduk

Geçen yıla göre yaşanan yüzde 5'lik artış, henüz sezon başında olunmasına rağmen sayıların yukarı yönde gideceğinin ifadesi. Tedirgin olan, aklında soru işareti olanlar, en azından bir kez uçsun ki bu sporun güzelliği ve güvenliğini daha iyi anlayacaklardır."

#11
Foto - Yamaç paraşütüne büyük ilgi Altı ayda 58 bin kişiyi uçurduk

Almanya'da yaşayan Açelya Örgün (23), daha önce tatile de geldiği Fethiye'de ilk kez yamaç paraşütüyle uçtuğunu söyledi.

#12
Foto - Yamaç paraşütüne büyük ilgi Altı ayda 58 bin kişiyi uçurduk

Uçuşunun çok güzel geçtiğini belirten Örgün, "İlk başta korkuyordum, çok heyecanlıydım. Yamaç paraşütü pilotuyla çok güzel bir deneyim yaşadım. Fethiye, zaten çok güzel bir yer, bunu gökyüzünden deneyimlemek gerçekten şahaneydi. O yüzden herkese tavsiye ederim." diye konuştu.

#13
Foto - Yamaç paraşütüne büyük ilgi Altı ayda 58 bin kişiyi uçurduk

İlk kez yamaç paraşütüyle uçuş yapan Çinli turistler Lai Peng ile Yuanyue Ping de "Uçuş çok güzeldi. Ülkemize dönünce de herkese bu deneyimi tavsiye edeceğiz." dedi.

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