Yamaç paraşütüne büyük ilgi Altı ayda 58 bin kişiyi uçurduk

Fethiye'nin yamaç paraşütü tanıtımını her ülke ve platformda en iyi şekilde yaptığını vurgulayan Şekerci, şunları kaydetti: "Yamaç paraşütü yapmaya gelenler, her zaman ilk anda tedirginlik yaşıyor. Bu, çok doğal. Her geçen gün yamaç paraşütüne ilgi artarak devam ediyor. Yamaç paraşütü, oldukça güvenli bir spor. Kente gelenlerin bu deneyimi yaşaması bizi oldukça mutlu ediyor.