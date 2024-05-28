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Dünya Macron'dan Avrupa'ya uyarı: ABD'yi izleme tuzağına düşmemeliyiz
Dünya

Macron'dan Avrupa'ya uyarı: ABD'yi izleme tuzağına düşmemeliyiz

Yeniakit Publisher
2024-05-28 00:33:00 -
Macron'dan Avrupa'ya uyarı: ABD'yi izleme tuzağına düşmemeliyiz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'yı her yerde savunacak güç ve kararlılıkta olmaları gerektiğini belirterek, ABD'ye güvenmenin bir tuzak olduğunu söyledi.

Almanya'ya devlet ziyaretinde bulunan Macron, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile Dresden'de yaklaşık 10 bin Avrupalı gence hitap etti.

Dresden'deki Neumarkt Meydanı'nda konuşan Macron, "Avrupa'yı her yerde savunacak gücü ve kararlılığı bulmalıyız." dedi.

Güçlü ve egemen bir Avrupa'nın elzem olduğu vurgulayan Macron, Avrupa'nın bir dönüm noktasında olduğunu belirterek, "Avrupa barışın, refahın ve demokrasinin hikayesidir. Ancak Avrupa harekete geçmezse tüm bunlar artık tehdit altında." diye konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası Avrupa kıtasına savaşın yeniden geldiğine dikkati çeken Macron, bu nedenle bağımsız bir Avrupa güvenlik ve savunma politikasının gerekliliğine işaret etti.

Macron, "Rusya bugün de güvenliğimizi tehdit ediyor. Rusya Ukrayna'ya saldırdı ve muhtemelen yarın ya da öbür gün burada olabilir. Milliyetçi olma ya da sadece Amerika'yı izleme tuzağına düşmemeliyiz." ifadelerini kullandı.
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Macron, Ukrayna'da tehlikede olan şeyin Avrupa'nın güvenliği olduğu uyarısında bulunarak, "Eğer Ukrayna'da güçlü olanın kuralı geçerli olursa Almanya ya da Fransa bile artık güvende olmayacaktır. Ukrayna'da gerçekten tehlikede olan şey bizim barışımız ve güvenliğimizdir.” şeklinde konuştu.

Avrupa ekonomilerinin büyüme sorununa da değinen Macron, "Karşı karşıya olduğumuz risk artık kendi büyümemizi yaratamıyor olmamızdır. Büyüme olmadan sosyal bir devlet modeli de olmaz. Avrupa'nın gelecek nesiller için bir büyüme modeline ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.

Steinmeier'den Avrupa'ya cesaret ve güven çağrısı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier de Avrupa'da özgürlük ve demokrasinin önemini vurgulayarak, "Avrupa şüphe ve korkudan doğmamıştır. Avrupa cesaret ve güvenin sonucudur. Bunu şimdi tekrar göstermeliyiz." dedi.

Steinmeier, nesiller boyunca kıta Avrupasının bir özgürlük ve demokrasi kıtası olmasını sağlamak için çaba gösterdiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Yorumlar

Ibrahim

Avrupa demek katliam demek, kaos demek, soykırım demek, hırsızlık demek, zorbalık demek. Kader tersinize döndü ne yapsanız başaramayacaksınız. Yine birbirinize düşeceksiniz. Beter olun barbarlar.

Deniz han

Tamam ABD siyonist kukla başkanları ile yol yürüyüş hâlinde sende o tasmani bir kurtar micron efendi seni oraya kim çıkarttı o soytarı zekensky nasıl geldi ahhh tasmalilar sizi sen Fransız halkını kandır micron efendi kurulan şirket ağlarını biz biliyoruz Washington DC Londra Paris ve kukla Berlin Avrupa halkları ne yapıyor uyutup kandırıyorsunuz küresel çete köpeklerine laf etsene micron efendi
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