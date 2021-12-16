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Dünya Macron'dan, Aliyev ve Paşinyan çıkışı: Tek tek görüştü
Dünya

Macron'dan, Aliyev ve Paşinyan çıkışı: Tek tek görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi. Macron, Aliyev ve Paşinyan ile yaptığı görüşmeye ilişkin görsel de paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-12-16 11:22:00 -
Macron'dan, Aliyev ve Paşinyan çıkışı: Tek tek görüştü

Macron, Twitter hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "Ermenileri asla terk etmeyeceğiz. Her zaman kalıcı barış için çözümler arıyoruz." ifadesini kullandı.

Yıl sonu tatillerinde insani olarak ilerleme kaydedilmesi ve gerilimin düşmesi için çağrıda bulunduğunu aktaran Macron, Aliyev ve Paşinyan ile yaptığı görüşmeye ilişkin görsel de paylaştı.

AB-Doğu Ortaklığı Zirvesi, dün Brüksel'de AB yönetimi ile Ukrayna, Gürcistan, Moldova, Azerbaycan ve Ermenistan'ın liderlerinin katılımıyla düzenlenmişti.

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