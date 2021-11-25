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Dünya Macron'dan acil toplantı talebi
Dünya

Macron'dan acil toplantı talebi

Fransa'dan İngiltere'ye gitmek isteyen göçmenlerin Manş Denizi'nde alabora olması sonucu 31 kişi hayatını kaybetti. Ölü sayısının artması sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB'yi acil toplantıya çağırdı.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 08:25:00 -
Macron'dan acil toplantı talebi

Fransa'nın kuzeyinde bulunan Pas-de-Calais bölgesinden İngiltere’ye gitmek üzere yola çıkarak Manş Denizi'nde batan göçmen teknesindeki can kaybı artıyor. Facia sonrası olay yerine gelen Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, aralarında 5 kadın ve 1 kız çocuğunun da bulunduğu 31 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Darmanin, olayla "doğrudan bağlantılı" olduklarından şüphelenilen 4 kaçakçının da yakalandığını belirterek, "Bu dram, gördüğümüz en büyük trajedi" ifadelerini kullanarak hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Elysee tarafından yapılan açıklamaya göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Manş Denizi'ndeki insanlık dramına yönelik, "Fransa, Manş’ın mezarlığa dönüşmesine izin vermeyecek" ifadelerini kullanarak olaydan sorumlu olanların bulunacağı ve mahkum edilmeleri için her şeyin yapılacağına dair güvence verdi.
Macron, Avrupalı mevkidaşlarından Avrupa Birliği Sınır Koruma Ajansının (Frontex), birliğin dış sınırlarındaki kaynaklarını derhal güçlendirmelerini talep etti ve göç sorunuyla ilgilenen Avrupalı bakanları acil bir toplantıya çağırdı.

Calais Belediye Başkanı Natacha Bouchart ise ölümlerden İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı sorumlu tuttu ve Johnson'ın göç durumunun sorumluluğunu üstlenecek "cesaretten" yoksun olduğunu ileri sürdü. Fransız hükümetinin "başarısızlığından" da yakınan Bouchart, daha önce İçişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanı'ndan toplantı talep ettiğini vurguladı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise Manş Denizi'ndeki göçmen ölümlerinden dolayı "derin üzüntü duyduğunu" söyleyerek yasa dışı geçişleri engellemek için Fransa ile "daha fazlasını yapmak" istediğini dile getirdi. Johnson kriz toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Bazı ortaklarımızı, özellikle Fransızları duruma ayak uydurmaya ikna etmekte zorlandık, ancak tüm ülkelerin karşılaştığı zorlukları anlıyorum ve şimdi istediğimiz birlikte daha fazlasını yapmak" dedi.

Manş ve Kuzey Denizi Denizcilik Valiliği arama ve kurtarma operasyonun 3 helikopter ve 3 tekne ile devam ettiğini duyurdu. Fransa İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre bir balıkçı yerel saat 14.00 sıralarında Pas-de-Calais bölgesindeki bir kasaba açıklarında su yüzeyinde göçmenlerin bedenlerini gördü ve ihbarda bulundu.

Göçmenler yıllardır İngiltere’ye gitme umuduyla Hauts-de-France kıyılarına, Grande-Synthe veya Calais gibi kasabalara akın ediyor. İngiltere’ye göre yılın başından bu yana 22 bin göçmen İngiltere'ye küçük teknelerle ulaşmayı başardı.

 

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