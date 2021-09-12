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Dünya Macron'a tokat atan gençten olay sözler: Pişman değilim
Dünya

Macron'a tokat atan gençten olay sözler: Pişman değilim

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tokat atan Damien Tarel, yaptığı hareketten dolayı pişmanlık duymadığını söyledi. Tarel, "Şiddeti tasvip etmiyorum ama alt tarafı küçük bir fiske vurdum. Zamanda geri gidebilseydim yine aynısını yapardım" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-09-12 18:33:00 - 2021-09-12 18:37:29

Geçtiğimiz haziran ayında ülke turu yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, Tain-l'Hermitage kentinde, kendisini bekleyen kalabalığa tokalaşmak için yaklaştığı esnada Damien Tarel adındaki bir genç tokat atmıştı.

Cezaevinden çıktı

Olayın ardından tutuklanan Tarel cezaevinden çıktı. Ülke medyasına konuşan genç, pek çok destek mesaj aldığını söyledi. Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, BFM TV'ye verdiği demeçte Tarel, attığı tokattan dolayı pişmanlık duymadığını belirterek, yaptığını şu sözlerle savundu:

"Fiziksel şiddeti tasvip etmiyorum ancak alt tarafı küçük bir fiske vurdum. Herhangi bir pişmanlık duymuyorum. Zamanda geri gidebilseydim yine aynısını yapardım."

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