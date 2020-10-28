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Dünya Macron'a tepki gösterince Rusya'dan uyarı geldi! Kadirov'dan şaşırtan çıkış
Dünya

Macron'a tepki gösterince Rusya'dan uyarı geldi! Kadirov'dan şaşırtan çıkış

Rusya Federasyonuna bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nin lideri Ramazan Kadirov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un söylemlerinin insanları terörizme yönelttiği yönündeki açıklamasının arkasında durduğunu belirterek "Bu duruşumu değiştirmemek için canımı vermeye hazırım" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 23:00:00 -
Macron'a tepki gösterince Rusya'dan uyarı geldi! Kadirov'dan şaşırtan çıkış

Çeçenistan Cumhuriyeti'nin lideri Ramazan Kadirov daha önce yaptığı bir açıklamada Macron’un ifade özgürlüğü bahanesiyle Peygamberimiz Hz. Muhammed’e hakaret eden karikatürlerini meşrulaştırarak, insanları ve özellikle gençleri teröre yönelttiğini söylemişti.

Çeçen liderin, Macron ile ilgili açıklamaları üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sözcüsü Dmitriy Peskov "Rusya'nın dış politikasını ülkenin idari birimlerinin liderleri değil, devlet başkanı belirler" demişti. Bu yorum üzerine sosyal medyadan açıklama yapan Kadirov "Macron hakkındaki duruşumu değiştirmemek için istifa etmeye, zarar görmeye ya da canımı vermeye hazırım" ifadesini kullandı.

"Aynı şeyi 100 kez daha söylerim"

Macron ile ilgili aynı ifadeleri 100 kez daha tekrar etmeye hazır olduğunu belirten Çeçen lider, "Dinini son derece seven ve Kur’an-ı Kerime harfiyen uyan bir kişi olarak bu benim hakkım" dedi.

Peskov'un konuya dair kendisine yönelik eleştirilerine cevap veren Kadirov, "Dış politikadan kimin sorumlu olduğunu bana hatırlatmaya gerek yok, ben bunu zaten biliyorum. Ben bir siyasi olarak değil, dinini seven bir Müslüman olarak görüşümü dile getirdim" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Riza

Reis uyuyan hucreleri uyandirdi cok sukur
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Yusuf Kerem

Daha önce de aynı tepkiyi göstermişti.
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