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Dünya Macron'a seçimlerde soğuk duş
Dünya

Macron'a seçimlerde soğuk duş

Fransa'da yapılan milletvekili seçimlerinde Cumhurbaşkanı Macron'un partisi gelen ilk sonuçlara göre Meclis'te salt çoğunluğu yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-19 22:00:00 -
Macron'a seçimlerde soğuk duş

Fransa'da düzenlenen genel seçimlerin ikinci turunda hükümet 30 yıldan bu yana ilk kez meclisteki salt çoğunluğu elde edemedi. Sandık çıkış anketlerine göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un liderliğindeki Ensemble (Birlikte) ittifakının 200 ile 260 arasında, Jean Luc Melenchon'un liderliğindeki Nupes ittifakının 149-200 ve Marine Le Pen'in partisinin 90 sandalye kazanması bekleniyor.

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