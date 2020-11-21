Macron'a bir darbe daha! Fransa karıştı

Fransa'da sarı yelekliler, gösterilerinin ikinci yılında Paris'te ve çeşitli kentlerde tekrar sokaklara indi. Paris'te Eyfel Kulesi yakınlarındaki Trocadero Meydanı'nda toplanan binlerce sarı yelekli ve gösterici, tartışmalı güvenlik yasa tasarısını ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimini protesto etti.

Protestocular, "Özgürlüklerimizi geri verin", "Silahlarınıza karşı kameralarımız", "Hitler Cumhuriyeti'ne doğru yürüyüş", "Macron ve (İçişleri Bakanı Gerald) Darmanin bizi korumuyor" yazılı pankartlar taşıdı.

Gösteride polis ve eylemciler arasında gerginlik de yaşandı. Polis, ikazlara uymayan göstericilere biber gazı ile müdahale etti. Protestocular, bir çöp bidonunu ateşe verdi. Eyleme, gazeteciler, bazı sendikalar ve insan hakları alanında çalışmalar yapan kuruluşlar da iştirak etti.

Paris Emniyet Müdürlüğü, pandemi nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen gösteriye izin verdi.

Rennes'deki eylemde de güvenlik güçleriyle protestocular arasında gerginlik yaşandı. Polis, eylemcilere biber gazı sıktı.

Fransa'nın Lille, Marseille, Saint-Etienne, Rouen, Annecy, Lorient ve Le Havre gibi kentlerinde de gösteriler yapıldı.

"Neredeyse diktatör bir devlet haline geliyoruz"

Sarı yelekli eylemci Maya Duhema, sarı yeleklilerin taleplerinin değişmediğini, Macron yönetiminden ekonomik koşulların iyileştirilmesini istediklerini bildirdi.

"Güvenlik yasa tasarısının 24. maddesi temel, basın ve eylem özgürlüklerinin ihlalidir." ifadelerini kullanan Duhema, Macron'u halkın sorunlarına kulak vermediğini söyledi.

Duhema, sadece sarı yelekliler değil Fransız halkının da bu şekilde düşündüğünü belirterek, "Totaliter ve neredeyse diktatör bir devlet haline geliyoruz. Şimdi polis bize kötü muamelede bulunduğu zaman şikayet etme ve kendimizi savunma hakkımız olmayacak." dedi.

Soyadını vermek istemeyen bir başka sarı yelekli Stephane de özgürlüklerinin ellerinden alındığını ve bunu geri istediklerini kaydetti.

Güvenlik yasa tasarısını protesto eden Alain Trautmann, tasarıyı hazırlayan Macron yönetimini "otoriter" olarak tanımladı.

Fransızların bu tasarıya karşı çıktığını belirten Trautmann, tasarının güvenlik güçlerinin görüntülerinin yayımlanmasını yasaklayan 24. maddesinin kabul edilemez olduğunu ve özgürlükleri kısıtladığını vurguladı.

Trautmann, bunun yasaklanmaması gerektiğini kaydederek, "(Fransa'da) 1832'deki kolera salgınında bir günde 200 kişi hayatını kaybetti ve 250 kişi askerler tarafından öldürüldü. Hükümet için bazı şeyler kötüye gittiği zaman polis ve askere başvurur. Bu konuda eskiye dayanan tarihimiz var." ifadelerini kullandı.

Soyadını vermeyen Mathilde de tasarıyı "tehlikeli" ve "özgürlükleri kısıtlayıcı" bulduğunu söyledi.

Bu tasarı ile "baskı uygulama ve polisin işlediği suçları gizlemenin" amaçladığına dikkati çeken Mathilde, Macron yönetiminin sağlık alanındaki olağanüstü halden (OHAL) faydalanarak tasarıyı hazırladığını belirtti.

Giuseppe Aviges de özgürlükleri kısıtlayan tasarıyı kınadıklarını bildirdi.

Bu tasarının Macron yönetiminin uyguladığı "otoriter siyasetin" sonucu olduğuna dikkat çeken Aviges, "Ülke genelinde bir siyaset empoze ediliyor. Bu bağlamda, polis şiddetini görüntüleyen vatandaşlar cezalandırılacak, gazetecilerin özgürlüğü kısıtlanacak. (Macron yönetiminin) Nereye kadar gidebileceğini görüyoruz. Bunların hepsi endişe verici." dedi.

Aviges, Macron yönetiminin bu tasarıyla "otorite" sağlamak istediğini ve buna tepki gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Güvenlik yasa tasarısı

Güvenlik yasa tasarısının, polislerin yüzleri veya kimliklerinin görüntülerinin yayımlanmasını yasaklayan 24. maddesi, Ulusal Mecliste yapılan ilk oylamada dün kabul edilmişti. Tasarının 24. maddesi, Senato'dan da geçerse son bir defa daha parlamentonun onayına sunulacak.

Yasağa uymayanlara 1 sene hapis ve 45 bin avroya kadar para cezası öngören yasa tasarısı, basın özgürlüğünü kısıtlayacağı, polis şiddetini artıracağı gerekçesiyle tepki çekiyor.

Tasarı aynı zamanda yetkililere güvenlik güçlerinin görev sırasında kullandığı kameralar ile insanları izleme, gösterilerde "drone" kameralar kullanma yetkisi veriyor.

Fransa'da sarı yeleklilerin gösterilerinde ve emeklilik reformuna karşı yapılan eylemlerde, polisin eylemcilere karşı kullandığı şiddetin görüntülenerek sosyal medyada paylaşılmasından sonra polisler hakkında soruşturmalar açılmıştı.