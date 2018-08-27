Macron yine saldırdı! 'Erdoğan Türkiye'si ile Atatürk Türkiye'si aynı değil'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız büyükelçilerle yaptığı toplantıda açıklamalarda bulundu.

Suriye'de Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemenin 'berbat bir hata' olacağını savunan Macron, Esad yönetiminin kimyasal silah kullanması iddiası üzerinden Suriye'ye yeni hava saldırıları düzenlemeye hazır oldukları tehdidinde bulundu.

'FECİ SENARYO'

Suriye'ye askeri ve insani yardım için Esad'ın devrilmesini bir önşart olarak görmediklerini söyleyen Macron, diğer yandan Esad'ın iktidarda kalmasıyla ilgili şöyle konuştu:

"Bu feci bir senaryo olurdu. Milyonlarca kişinin mülteci olarak göç etmesine kim sebep oldu? Kim kendi halkını katletti? Suriye'nin gelecekteki yöneticilerini belirlemek, başka bir ülkenin olmadığı gibi Fransa'nın da görevi değildir. Fakat Suriye halkının bunu yapabilecek durumda olmasını sağlamak bizim görev ve çıkarımızadır."

'RUSYA VE TÜRKİYE'DEN ÇOK ŞEY BEKLİYORUM'

Kimyasal silah kullanılması durumunda Fransa'nın askeri bir harekata hazır olduğundan söz eden Macron, Esad yönetiminin İdlib'de yeni bir insani trajedi ortaya koyma tehdidinde bulunduğu iddiasını ortaya atarak şunları söyledi:

"Rejim, siyasi geçiş için en ufak bir niyet göstermemiştir. Bu yeniden, rejim ve taraftarlarının baskı altında tutulmasını gerektirmektedir. Bu konuda Rusya ve Türkiye'den, taahhütleri çerçevesinde çok şey bekliyorum."

Suriye krizi konusunda çizgilerinin belli olduğunu kaydeden Macron, bunun, Avrupa'nın güvenliğini tehdit eden IŞİD ve diğer terörist gruplarla mücadele, sivillere kapsayıcı bir destek ve Birleşmiş Milletler (BM) ile işbirliği halinde siyasi bir çözüm için çalışmak olduğunu söyledi.

'SADECE ABD'YE BAĞIMLI OLAMAYIZ'

Avrupa Birliği'nin (AB) özellikle güvenlik konularında son dönemde önemli gelişmeler kaydettiğine işaret eden Macron, "Avrupa artık, güvenlik alanında sadece ABD'ye bağımlı olmamalıdır. Avrupa'nın güvenliğini ve bağımsızlığını sağlamak için sorumluluk almak bugün bizim görevimizdir'' dedi.

YENİ PARTNER ARAYIŞI

Güvenlik konularında gelecek aylarda yeni açıklamalarda bulunacağını aktaran Macron, Rusya ile Suriye konusunda önemli ilerlemelerin kaydedildiğini ve güvenlik konularında da yeni partnerleri de içine alan çözümler üzerinde duracaklarına dikkati çekti. "St.Petersburg'da kurduğumuz Suriye konusunda Rusya ile koordinasyon mekanizması özellikle insani yardım alanında ilk sonuçlarını verdi" dedi.

'RUSYA DAHİL YENİ İTTİFAKLAR KURMALIYIZ'

Bu konudaki önerilerini gelecek aylarda açıklayacağını kaydeden Macron, "Rusya dahil tüm Avrupalı ortaklarımızla güvenliğimiz konusunda kapsamlı bir gözden geçirme başlatmayı istiyorum" diye konuştu. AB'de reform çabalarının artmasından söz ederek "Yeni inisiyatifler almalı, yeni ittifaklar kurmalıyız" ifadelerini kullandı. Avrupa'nın siber güvenlik, kimyasal silahlar ve uzay güvenliği konularında Rusya ile diyalog başlatması gerektiğini dile getirdi.

'ERDOĞAN'IN TÜRKİYESİ İLE ATATÜRK'ÜN TÜRKİYESİ AYNI DEĞİL'

Fransa olarak Avrupa'nın Türkiye ve Rusya ile yeni tip ilişkiler tesis etmesine, stratejik ortaklık inşa etmesine ihtiyaç duyduklarını belirten Macron, aynı zamanda bu ülkelerin geçirdiği değişimi de dikkate almaları gerektiğini söyledi.

''Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'si, Cumhurbaşkanı Atatürk döneminin Türkiyesi değil'' vurgusu yapan Fransız lider şöyle konuştu:

'AB ÜYELİĞİ OLMAZ, STRATEJİK ORTAKLIK LAZIM'

''Rusya ve Türkiye ile ilişkileri düşünmeden Avrupa'yı uzun vadeli olarak inşa edemeyiz. Türkiye Cumhurbaşkanı Avrupa karşıtı gözüken pan İslamcı gündemini her gün yeniden teyit ederken Türkiye'nin AB üyeliği hakkında konuşmaya devam edebileceğimizi dürüst ve net şekilde düşünüyor muyuz? Dolayısıyla AB üyeliği değil de stratejik ortaklık inşa etmek lazım. Bu iki güç kollektif güvenliğimiz için önemli olduğundan Rusya ve Türkiye ile stratejik ortaklık lazım, onların Avrupa ile bağlı olması lazım.''